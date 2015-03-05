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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:45 BJT

《交易视点》逢高买盘进驻，台债殖利率升幅有限--永丰金证券

路透台北3月5日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，美债利率走高使台债殖利率被牵引，不过台湾市场资金充裕，盘中见利率逢高买盘进场，殖利率升幅有限。目前104/5期的空单约70亿台币，不算太多。不过本周五开始将有五年期新券104/6开始交易，新筹码的提供可能使空头进驻，令五年指标券的殖利率蠢动。

财政部将在10日标售104甲5期公债，预计金额400亿台币，下周五(13日)发行。财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币。3月6日(本周五)将开始首日发行前交易。五年券 区间预期在0.96%至1.04%。十年券 区间预期在1.55%-1.65%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
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