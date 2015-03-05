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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 08:51 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月5日

**上海证券报**

--全国政协委员、上海证交所理事长桂敏杰表示，今年上交所自贸区平台有可能实现正式运营。

--全国政协委员、深圳证交所原理事长陈东征建议，应进一步降低城商行和农商行的上市标准。

**证券时报**

--飞乐股份 拟收购卫安有限、卫安国际香港及运转香港三家公司全部股权，卫安有限是香港最大的现金收款及押运服务提供商，拥有超过五成的市场份额。

**21世纪经济报道**

--华林证券近日公告，在ST奈伦债的基金帐户被挪用的情况下，发行人主体奈伦集团和监管银行建设银行 内蒙古分行对此尚未书面回复。华林证券拟于3月召集债券持有人会议。

**金融时报**

--全国人大代表、湖北保监局局长左绪文建议，进一步完善农业保险制度，对主要粮食作物，特别是水稻、小麦、玉米等三大作物实行法定强制保险，同时进一步减免县级财政补贴和农民自缴保费。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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