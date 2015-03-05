中国基金：证监会官员建议职业年金进行投资公募基金试点

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透上海3月5日 - 中国证券报周四引述全国政协委员、证监会市场部副主任王娴称，在机关事业单位养老改革有序推进之时，建议人社部在制定机关事业单位职业年金政策时，引入个人投资选择权，并允许进行投资公募基金的试点。
中国养老保险体系主要包括基本养老保险、补充养老保险和个人储蓄性养老保险三个层次，其中，补充养老保险包括企业年金和职业年金。企业年金主要针对企业，职业年金则主要针对事业单位，即公职人员的补充养老保险。
王娴介绍，从国外年金发展情况看，对于确定缴费型养老计划，都引入个人投资选择权的制度安排，将投资公募基金作为最主要的投资标的。
以美国主要职业年金制度401k计划为例，每个计划都提供5-50种产品供个人选择。截至2014年，401K投资于共同基金的资产规模为2.8万亿美元，占比超过60%，过往30年绝对年化收益率在6%以上。
中国公募基金已有近20年历史，基金产品丰富，能匹配不同人群风险偏好和收益期望，可基本满足职业年金投资需要。另外，在监管制度、信息披露等机制方面，也可满足职业年金对财产安全性要求。
此外，从财产属性上来说，年金个人账户资产属于参保人个人财产。参保人参与职业年金缴费，应享有投资决策和受益的权利。因此引入个人选择权也是必然要求。
今年1月，国务院发布关于机关事业单位工作人员养老保险改革的决定，明确机关事业单位在参加基本养老保险的基础上，应当为其工作人员建立职业年金。职业年金的具体办法由人力资源社会保障部、财政部制定。(完)
参看中国两会相关报导，请点选 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。