《香港报摘》--其他报纸重要消息3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 明报：
--汉能薄膜 近半年备受资金追捧，累计升4.1倍。虽然汉能升势凌厉，惟却未受到基金青睐，有市场人士认为其估值＂高得离谱＂，散户不宜沾手。
＊星岛日报：
--全国人大委员长、港澳协调小组组长张德江昨日与港澳政协委员会面，据了解，他在会上提出两个＂硬任务＂，包括爱国爱港阵营，要做好区议会选举及通过政改，强调政改已进入分晓的最后阶段，中央希望政改能够通过。
* 苹果日报：
--金管局出招后多达六个新住宅楼盘齐加价。其中恒基地产 粉岭楼盘＂逸峯＂三个月内两度加价，累积加幅逾三成，上车盘由400万加至600万港元。恒隆地产 尖沙嘴豪宅＂君临天下＂最后八间货尾也作终极加价，加幅最多21%。
* 东方日报：
--内地润喉片制造商金嗓子已向港交所 递上市申请。内地汽车玻璃生产商福耀玻璃 的上市计划，料今日寻求港交所批准；市传福耀集资额达8亿美元。
＊文汇报：
--香港1月珠宝首饰及黄金类零售额跌21.4%，香港钻石总会会长兼主席马墉宜表示，高单价产品销售大跌，主因内地经济增长放缓令游客购买力减弱所致。展望未来，市道不会明显改善，惟暂不考虑关舖或裁员冻薪。
* 大公报：
--腾讯控股 主席马化腾表示，腾讯的内容产业在海外发展得不错，自从去年下半年进入手游运营后，有很多精力都在布局全球手游，这正是腾讯的主业。但公司无意到海外或A股上市。 (完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。