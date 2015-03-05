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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:08 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月5日

* 明报：

--汉能薄膜 近半年备受资金追捧，累计升4.1倍。虽然汉能升势凌厉，惟却未受到基金青睐，有市场人士认为其估值＂高得离谱＂，散户不宜沾手。

＊星岛日报：

--全国人大委员长、港澳协调小组组长张德江昨日与港澳政协委员会面，据了解，他在会上提出两个＂硬任务＂，包括爱国爱港阵营，要做好区议会选举及通过政改，强调政改已进入分晓的最后阶段，中央希望政改能够通过。

* 苹果日报：

--金管局出招后多达六个新住宅楼盘齐加价。其中恒基地产 粉岭楼盘＂逸峯＂三个月内两度加价，累积加幅逾三成，上车盘由400万加至600万港元。恒隆地产 尖沙嘴豪宅＂君临天下＂最后八间货尾也作终极加价，加幅最多21%。

* 东方日报：

--内地润喉片制造商金嗓子已向港交所 递上市申请。内地汽车玻璃生产商福耀玻璃 的上市计划，料今日寻求港交所批准；市传福耀集资额达8亿美元。

＊文汇报：

--香港1月珠宝首饰及黄金类零售额跌21.4%，香港钻石总会会长兼主席马墉宜表示，高单价产品销售大跌，主因内地经济增长放缓令游客购买力减弱所致。展望未来，市道不会明显改善，惟暂不考虑关舖或裁员冻薪。

* 大公报：

--腾讯控股 主席马化腾表示，腾讯的内容产业在海外发展得不错，自从去年下半年进入手游运营后，有很多精力都在布局全球手游，这正是腾讯的主业。但公司无意到海外或A股上市。　(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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