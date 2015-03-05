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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:09 BJT

中信期货：中国期指短期陷于区间振荡，多头信心有所下降

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

周三期指在振荡中收出十字星，彰显多空资金暂时达到平衡。期指的调整是否会止步仍存在不确定性。从春节后资金纠结的情绪看，市场短期仍难以摆脱区间振荡的局面。

　　资金增减交替，显犹豫心态。春节后的6个交易日持仓变化明显不稳，呈现增减交替的纠结状态，合计较节前增加5677手。节后资金略微温和回流，但是资金缺乏方向性，纠结心态明显，导致节后整体呈现振荡的局面。IF1503合约节后6天微幅下跌0.7％。周三期指增仓收十字星形态，显示多空分歧加大，略对空方有利。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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