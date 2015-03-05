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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:07 BJT

良运期货：沪金价格重心料缓慢下移，春节后市场步入需求淡季

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

纽约黄金价格在突破1300美元/盎司后，便开始振荡下行，目前价格走势陷入僵局。一方面，对于多头而言，1200美元/盎司附近是多条重要的长期趋势线的交汇处，在基本面出现重大改变之前，这个技术关口很难被彻底击穿；但另一方面，春节过后，黄金市场逐步进入需求淡季，且黄金的金融属性更多地体现利空题材，金价反弹高点将逐步降低。预计未来一段时间，金价仍将维持弱势振荡格局，且价格中枢会逐步下移。

一季度，以中国节日消费为代表的亚洲实物黄金需求，确实为金价提供了一定的反弹动力。上金所数据显示，1月黄金出库量为255.42吨，首次突破250吨，创出历史新纪录，2月前两周的出库量延续了1月的强劲增长势头。国内黄金实物需求非常旺盛，这一点从过去两个月国内黄金价格经常升水纽约金价可以得到印证。尽管如此，随着春节和元宵节等假日过去，现货消费热潮终将退去，对金价的提振也暂告一段落。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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