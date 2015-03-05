良运期货：沪金价格重心料缓慢下移，春节后市场步入需求淡季

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下内容节选自3月5日的《期货日报》：
纽约黄金价格在突破1300美元/盎司后，便开始振荡下行，目前价格走势陷入僵局。一方面，对于多头而言，1200美元/盎司附近是多条重要的长期趋势线的交汇处，在基本面出现重大改变之前，这个技术关口很难被彻底击穿；但另一方面，春节过后，黄金市场逐步进入需求淡季，且黄金的金融属性更多地体现利空题材，金价反弹高点将逐步降低。预计未来一段时间，金价仍将维持弱势振荡格局，且价格中枢会逐步下移。
一季度，以中国节日消费为代表的亚洲实物黄金需求，确实为金价提供了一定的反弹动力。上金所数据显示，1月黄金出库量为255.42吨，首次突破250吨，创出历史新纪录，2月前两周的出库量延续了1月的强劲增长势头。国内黄金实物需求非常旺盛，这一点从过去两个月国内黄金价格经常升水纽约金价可以得到印证。尽管如此，随着春节和元宵节等假日过去，现货消费热潮终将退去，对金价的提振也暂告一段落。(完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。