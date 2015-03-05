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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 09:20 BJT

新兴汇市：印尼卢比兑美元跌破13,000心理关口，为1998年8月来首次

油价下滑令印尼2月通胀率降幅大于预期，强化央行将进一步降息以支撑经济成长的预期。

央行还暗示，卢比贬值使出口更有竞争力，央行对此颇感安心。

汤森路透数据显示，印尼卢比是今年以来表现最差的亚洲新兴市场货币，兑美元跌幅为4.9%。(完)

(编译 杜明霞/郑茵 审校 徐文焰/戴素萍)
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