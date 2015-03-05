宏源期货：中国货币宽松对沪铜价格利多有限

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下内容节选自3月5日的《期货日报》：
日前中国央行宣布降息，铜价应声反弹，但之后又振荡回落。从历史规律来看，货币宽松触发的铜价反弹不具有持续性，铜价在上涨之后多会迎来更长时间、更大幅度的下跌。短期铜价将在42,000—44,000元/吨区间整理，而中国房地产情况将决定铜价的突破方向。
2月全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,539元/平方米，环比小幅下跌0.24%，同比下跌3.84%，跌幅较1月扩大0.75个百分点。2014年12月，中国商品房待售面积创出历史新高，为6.2169亿平方米。房屋库存高企，房价下行趋势尚未结束。在房地产市场企稳前，铜价反弹主要反映经济即将企稳的预期。若企稳预期能变为现实，铜价有望反弹至44,000元/吨以上，但是从长周期因素分析，企稳概率并不大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。