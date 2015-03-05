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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:12 BJT

宏源期货：中国货币宽松对沪铜价格利多有限

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

日前中国央行宣布降息，铜价应声反弹，但之后又振荡回落。从历史规律来看，货币宽松触发的铜价反弹不具有持续性，铜价在上涨之后多会迎来更长时间、更大幅度的下跌。短期铜价将在42,000—44,000元/吨区间整理，而中国房地产情况将决定铜价的突破方向。

　　2月全国100个城市（新建）住宅平均价格为10,539元/平方米，环比小幅下跌0.24%，同比下跌3.84%，跌幅较1月扩大0.75个百分点。2014年12月，中国商品房待售面积创出历史新高，为6.2169亿平方米。房屋库存高企，房价下行趋势尚未结束。在房地产市场企稳前，铜价反弹主要反映经济即将企稳的预期。若企稳预期能变为现实，铜价有望反弹至44,000元/吨以上，但是从长周期因素分析，企稳概率并不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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