《焦点》2009年银行业纾困与购债计划让美联储颇感难办--记录文本

**刺激措施争论**

“我认为越过雷池将有很大的宣示作用，因为这表明，将来我们会在必要的情况下采取更多举措，”贝南克在当年3月对联邦公开市场委员会表示，当时官员们正在讨论资产购买计划增加1.15万亿美元。

2009年5月公布银行业压力测试结果之后，人们对金融系统的信心有所恢复。文件显示，美联储推进了购债计划，尽管当时前路如何仍无定数。

根据6月政策会议的文件，美联储工作人员就非常规货币政策举措的“退出策略”做了两次陈述。伯南克对同僚们说，“我承诺，我们今天要好好地讨论一下退出策略，也就是我们将来如何解除现在实施的政策。”

但美联储过了五年时间才开始执行该计划。在资产规模增加逾3万亿美元之后，美联储的三轮购债计划于去年10月宣告结束。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在6月的会议上表示，如果每个月都改变购买规模以追求抵押贷款或其他市场的特定利率水平，他担心美联储将只是在做无用功。

“我的意思是，要讨论可能出现的严重断崖效应，”杜德利表示，“利率上升我就要买更多吗？那么利率再上升怎么办？”

文件显示，今天仍在激烈争论的要点，早在那次的6月会议上就已出现。美联储工作人员当时就指出，美联储的超额存款准备金利率(IOER)，将是最终帮助收紧政策的关键工具。

叶伦指出，虽然有关美联储在恣意印钞的看法是一种“误解”，但美联储要做出不会容忍高通胀的表态，以避免自身信誉受损。

叶伦在其中一份文件中打趣说，“现在情况如此糟糕，我打开绿皮书时，比打开我的401(k)退休福利计划书还紧张。”(完) (编译 陈宗琦/戴素萍/王颖；审校 郑茵/张荻)