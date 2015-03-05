港报财经评论：环球央行齐玩大富翁--信报3月5日

环球央行齐玩大富翁/ 习广思

印度央行称，在有利的通胀数据公布后决定减息，亦对上周公布但尚未批准的政府预算感到满意。绝大部分银行及投行经济师预计，印度央行会维持利率不变，直至下月的央行会议，因为印度刚通过财政预算，政府或需要时间协调金融及财政政策的互补。据调查，市场现时预期至年底，印度还会减息半厘，在新兴国家之中，暂时是继土耳其之后减幅最大。印度央行1月减息后，当月通胀率为5.11%，市场当时观望减息会否暂时停止，因为该行定出2016年通胀目标是6%，看来未有再减息的迫切性。因此，是次减息被认为是全球央行争相贬值，以应对货币战的一个行动，因为汇率偏高将影响出口竞争力，在当前的环球货币战中显得更重要。

另一个注意要点是，印度央行行长79年来首次更改央行的权限，提出通胀目标，以防止在政权交替时央行政策出现大幅变动或不协调。印央行行长拉詹（Rajan）曾指出，当前各国央行的货币政策政治化的倾向愈来愈严重。从上个世纪90年代以来，不少国家政府为了化解居民收入不平等，以及民众对未来不确定的焦虑和不满，纷纷采取过度宽松的信贷政策，因为这是一条障碍最少的路，它不会如收入再分配的税收制度改革那样造成巨大争议。而且，这种过度信贷扩张政策，不仅可推高房价及各种资产价格，也可以增加住房持有者财富增长的幻觉，又可拉动其他消费。

正如日前骏利资产管理基金经理BillGross撰文《金融必杀技似玩大富翁》指出，现代央行正以大举印钞方式制造充盈的库房，以供玩家继续进行大富翁游戏，央行行为绝对没有什么独立性可言，任何政策改动，加息定减息，政治决定多于独立金融决定。造成当前印钞放水潮流，多得联储局前主席贝南奇在金融海啸之后推出几轮QE，现在美国经济已从当年深渊率先复苏过来，欧洲央行还不将QE视为灵丹妙药？(B01)

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大户开始造淡黄金/ 苏子

在上月下旬之前仍倾向看好金价后市，主因与当时金价即使已显着失守1,250美元的关键支持位，但全球最大SPDR黄金ETF的持仓却未见同步减少有关。但由于随后金价对市场上的风险事件反应冷淡，利好作用只属昙花一现，加上技术上一直乏力企稳在100天平均线以上波动及收市，因此只好顺应市场大势，加入黄金淡友之列。上月一直未见减持的黄金ETF持仓，终于在本周初出现重大变化，因本周一的持仓大幅减少7.76吨，为去年12月以来的最大单日跌幅，到本周二更进一步减少2.69吨，故此情况令人担心，近期跌势已见喘定的金价，将有甚高机会跌破上月的1,190.10美元低位，随后下试20天保历加通道的1,185美元底部支持。

另外，留意上周五CFTC公布的持仓报告显示，机构投资者的净好仓已连续四周减少，并且更录得小幅增加短仓的情况，反映大户们或已把早前建立的长仓获利平仓，并有迹象开始造淡。至于市场大户看淡金价的原因，相信与美国联储局有机会在今年中宣布加息有关。其实上周五联储局副主席费希尔（Stanley Fischer）已表示，最有可能加息的时间将会是6月或9月，债券大王格罗斯（Bill Gross）亦相信联储局会在6月加息；至于联储局17位决策成员中有7位已表示希望6月加息，因预期薪金及通胀将会上升，相信已足以抵销上周主席耶伦（Janet Yellen）在听证会上的鸽派言论，这有利美元继续造好，从而带动金价可以顺利再跌至今年新低的机会大增。

仍未知悉有“小非农”之称的2月份ADP民间就业人数，若结果较预期的增加22万人佳，预料市场会先行偷步炒作周五公布的就业报告亦有理想表现。昨天美汇指数已突破周二的95.57高位阻力，再创新高。由于周二美汇指数以十字星待变形态收市，故再创新高后已正式破坏此形态，故有利美元以单边市形式再升。目前美元的强势，有机会令到目前向上出现假突破的英镑兑美元完全扭转近期偏强的势头及向下出现追落后的情况。短线一旦顺利失守50天平均线收市，预料会考验1.50心理关口。(B14)