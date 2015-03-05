方正中期：沪钢反弹幅度不宜期望过高

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下内容节选自3月5日的《期货日报》：
虽然中国央行再度降息，但沪钢1505合约最低跌至2,426元/吨，距离历史低点2,417元/吨仅一步之遥。随后沪钢保持低位振荡行情，并显露出触底反弹迹象，从而引发市场对沪钢展开新一轮涨势的猜想。当前市场压力仍不可小觑，不宜对短期反弹幅度期望过高。
在春节前夕，钢铁企业纷纷检修，控制产能释放。而春节长假后，也就是3月，钢厂将出现一波“复产潮”。按照目前的数据和历史情况，产量增加是预料之中的事。春节长假之后钢材供应将增加，但下游有效需求在短期内尚难明显释放。全国主要钢材品种库存加速上升，尤其是螺纹钢、线材库存大幅攀升。供大于求的状况恐难改变，节后钢市“去库存”压力较大。
一方面，铁矿石市场供给压力不减，价格跌势尚未终结；另一方面，焦煤、焦炭的供需矛盾难以改变，而春节后唐山钢坯库存达到117万吨，比去年最高点仅少8.8万吨，且短期惯性增加的概率还是很大的。因此，当前原材料方面总体还是偏空的，这可能对钢价中期走势形成压制。(完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。