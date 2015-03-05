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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:14 BJT

方正中期：沪钢反弹幅度不宜期望过高

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

虽然中国央行再度降息，但沪钢1505合约最低跌至2,426元/吨，距离历史低点2,417元/吨仅一步之遥。随后沪钢保持低位振荡行情，并显露出触底反弹迹象，从而引发市场对沪钢展开新一轮涨势的猜想。当前市场压力仍不可小觑，不宜对短期反弹幅度期望过高。

在春节前夕，钢铁企业纷纷检修，控制产能释放。而春节长假后，也就是3月，钢厂将出现一波“复产潮”。按照目前的数据和历史情况，产量增加是预料之中的事。春节长假之后钢材供应将增加，但下游有效需求在短期内尚难明显释放。全国主要钢材品种库存加速上升，尤其是螺纹钢、线材库存大幅攀升。供大于求的状况恐难改变，节后钢市“去库存”压力较大。

一方面，铁矿石市场供给压力不减，价格跌势尚未终结；另一方面，焦煤、焦炭的供需矛盾难以改变，而春节后唐山钢坯库存达到117万吨，比去年最高点仅少8.8万吨，且短期惯性增加的概率还是很大的。因此，当前原材料方面总体还是偏空的，这可能对钢价中期走势形成压制。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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