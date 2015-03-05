港报财经评论：大市难升，药股可炒--经济日报3月5日

A股回落，港股顿失依靠。国指昨跌1.7%至11,738；恒指跌1%至24,465；大市成交额为779亿港元。印度央行忽然减息，当地股指冲升，SENSEX指数创历史新高。中国内地股市周一表现不及外围，拖累港股大市暂难炒起，只有个股炒短期上落机遇。2月以来，建议买佳绩股友邦保险 ，当时近44港元，现价已报48.85港元，50港元目标渐近。金融蓝筹股来讲，无疑近年友邦走势胜于汇丰 ，该股受累去年度业绩逊预期，业绩后大部分时间于70港元左右争持，昨收69.8港元，正如前预计，短期68港元暂算有支持，业绩后最低见69.15港元。现在论汇丰的收集价值，可能还是言早，不过，其为庆祝该行成立150周年所推出的150港元纪念钞票，就一定不会错过认购收集机会。 汇丰弱势，中移动 业绩前股价藉口回，长实 及和黄 重组旗舰仍未上市，对大市观望气氛为浓。恒指走势论，受制25,000阻力仍强，回调忌失守24,000。国指而言，受制12,400阻力仍在，回调忌失守11500。A股短期表现反覆，周二急回，市场其中解读为两会效应。据以往观察，两会前后跌，两会召开时跌，政协会议在周二召开，股市即跌，真是信不信由你？！如信的话，人大在15日才闭幕，现在至今周仍难望上证有大作为突破中期阻力关键3,400。上证昨收报3,279，升0.5%，上落争持。争持局势的打破契机而言，也有云周二跌市是因为证监会最新公布核准了24家企业的首发申请。值得一提的是，年初至今证监会下发的IPO批文数量已经接近2014年下半年下发数量，2015年新股发行呈现加速迹象。预期新股又冻结市场资金，认购新股致股市暂受压，但解冻资金后又会令股市回升。

2月宏观经济数据周日开始陆续公布，尽管数据或好转，但料没有惊喜。而全国人大今日召开，预期李总会再强调走出去，基建、核电概念股或可短炒。中国内地股市昨日回升，但沪深两市成交额只有7,000亿人民币，可惜国企指数下跌206点或1.7%，收报11.738点，成交额162亿人民币，只有30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌55点或1.2%收报4,573点，成交额59亿人民币。昨日提及的“三连阴”杀伤力果然很大，今日再跌穿支持位50天平均线和11,800点；四连阴下，11,500点是下一个支持位，然后是11,000点至11,200点区域。乐观是指数会继续过去两个月走势，即在11,500点至12,400点区间上落，悲观则要跌至250天平均线才有支持。 随着2月PMI较1月好转，市场焦点放在两会和周日开始公布的宏观数据，市场预期2月数据较1月有所改善，如出口增长止跌回升，进口亦会收窄跌幅，即使是通胀也可回升至1%，只是社会融资规模和新增贷款会较1月显着减少，即使是M2或较1月微增而已。由于2月有农历年关系，2月数字好转已经不错，但见人民银行急于减息，相信数据不会有太大惊喜，或只是符合市场预期而已。 由去年11月底开始，按2个月左右会有降准或减息，则最也要4月中下旬才会有相关措施出台，故市场目前会留意两会议题。两会议题一般是老生常谈，不会有太大憧憬，但政府工作报告反而会关注，因为今年经济增长等目标多会在报告中提及，可以估下今年经济增长目标会是7%、7.2%，还是7.5%，若然是7.5%，或反映中国对经济下行情况乐观，相反下调增长目标预期，则反映今年经济情况未许乐观。只是经济差，反而可以促使中国今年继续进行减息或降准的措施，反而可以撑住大市。至于总理工作报告，有媒体表示李总会重提两大政策，打造经济发展新的发动机，分别为对内和对外，对内是力促大众创业、万众创新，对外则加快中国装备走出去，推进国际产能合作，预期相关政策会在两会后出台。(B06)