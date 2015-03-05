港报财经评论：大市难升，药股可炒--经济日报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
大市难升，药股可炒/ 林瑞芬
A股回落，港股顿失依靠。国指昨跌1.7%至11,738；恒指跌1%至24,465；大市成交额为779亿港元。印度央行忽然减息，当地股指冲升，SENSEX指数创历史新高。中国内地股市周一表现不及外围，拖累港股大市暂难炒起，只有个股炒短期上落机遇。2月以来，建议买佳绩股友邦保险 ，当时近44港元，现价已报48.85港元，50港元目标渐近。金融蓝筹股来讲，无疑近年友邦走势胜于汇丰 ，该股受累去年度业绩逊预期，业绩后大部分时间于70港元左右争持，昨收69.8港元，正如前预计，短期68港元暂算有支持，业绩后最低见69.15港元。现在论汇丰的收集价值，可能还是言早，不过，其为庆祝该行成立150周年所推出的150港元纪念钞票，就一定不会错过认购收集机会。 汇丰弱势，中移动 业绩前股价藉口回，长实 及和黄 重组旗舰仍未上市，对大市观望气氛为浓。恒指走势论，受制25,000阻力仍强，回调忌失守24,000。国指而言，受制12,400阻力仍在，回调忌失守11500。A股短期表现反覆，周二急回，市场其中解读为两会效应。据以往观察，两会前后跌，两会召开时跌，政协会议在周二召开，股市即跌，真是信不信由你？！如信的话，人大在15日才闭幕，现在至今周仍难望上证有大作为突破中期阻力关键3,400。上证昨收报3,279，升0.5%，上落争持。争持局势的打破契机而言，也有云周二跌市是因为证监会最新公布核准了24家企业的首发申请。值得一提的是，年初至今证监会下发的IPO批文数量已经接近2014年下半年下发数量，2015年新股发行呈现加速迹象。预期新股又冻结市场资金，认购新股致股市暂受压，但解冻资金后又会令股市回升。
股市短期的升跌，之后，总有各种原因解读。分析还是要结合大趋势，建筑基建工程在春回大地后陆续施工，会对中国内地经济增长构成稳定支持，二季、三季经济表现该较佳。此外，央行虽说保持中性货币政策，但去年11月以来已一次降准两次降息，客观大环境仍有降准降息的条件下，市场观感货币政策还是较为宽松。(B05)
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政策促走出去，捧基建核电股/ 余少文
2月宏观经济数据周日开始陆续公布，尽管数据或好转，但料没有惊喜。而全国人大今日召开，预期李总会再强调走出去，基建、核电概念股或可短炒。中国内地股市昨日回升，但沪深两市成交额只有7,000亿人民币，可惜国企指数下跌206点或1.7%，收报11.738点，成交额162亿人民币，只有30%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌55点或1.2%收报4,573点，成交额59亿人民币。昨日提及的“三连阴”杀伤力果然很大，今日再跌穿支持位50天平均线和11,800点；四连阴下，11,500点是下一个支持位，然后是11,000点至11,200点区域。乐观是指数会继续过去两个月走势，即在11,500点至12,400点区间上落，悲观则要跌至250天平均线才有支持。 随着2月PMI较1月好转，市场焦点放在两会和周日开始公布的宏观数据，市场预期2月数据较1月有所改善，如出口增长止跌回升，进口亦会收窄跌幅，即使是通胀也可回升至1%，只是社会融资规模和新增贷款会较1月显着减少，即使是M2或较1月微增而已。由于2月有农历年关系，2月数字好转已经不错，但见人民银行急于减息，相信数据不会有太大惊喜，或只是符合市场预期而已。 由去年11月底开始，按2个月左右会有降准或减息，则最也要4月中下旬才会有相关措施出台，故市场目前会留意两会议题。两会议题一般是老生常谈，不会有太大憧憬，但政府工作报告反而会关注，因为今年经济增长等目标多会在报告中提及，可以估下今年经济增长目标会是7%、7.2%，还是7.5%，若然是7.5%，或反映中国对经济下行情况乐观，相反下调增长目标预期，则反映今年经济情况未许乐观。只是经济差，反而可以促使中国今年继续进行减息或降准的措施，反而可以撑住大市。至于总理工作报告，有媒体表示李总会重提两大政策，打造经济发展新的发动机，分别为对内和对外，对内是力促大众创业、万众创新，对外则加快中国装备走出去，推进国际产能合作，预期相关政策会在两会后出台。(B06)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。