期货日报：国际原糖低迷掣肘郑糖走高

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下内容节选自3月5日的《期货日报》：
春节长假后，国内外食糖市场出现近年来少见的大幅背离走势。国内糖价借新榨季减产预期节节走高，丝毫不理会原糖的“跌跌不休”，似乎旗帜鲜明地表明自己的牛市立场。尤其是自2014/2015榨季以来，先是糖厂大面积推迟开榨，之后大量糖厂提前收榨，加之又恰逢减产周期来临，种种现象使市场对本年度食糖减产深信不疑，现已点燃市场做多热情。但国际原糖低迷使市场对一枝独秀的国内糖市生出几分忧虑，短期对郑糖不宜过度乐观。
目前，全球食糖产量保持稳定。据ISO最新预估，全球2014/2015年度糖产量较2013/2014年度的1.710亿吨增加0.6%，至1.721亿吨。而增产国印度、巴基斯坦等已实施补贴政策鼓励出口，消化本国的过剩量，这无疑会加重全球糖市供给压力。虽然ISO预估低价能吸引消费，进而调低该年度全球过剩量，但这对糖价利多有限。全球食糖消费平稳和产量现有形势将继续压制国际糖价。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。