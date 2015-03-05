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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:20 BJT

期货日报：国际原糖低迷掣肘郑糖走高

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

春节长假后，国内外食糖市场出现近年来少见的大幅背离走势。国内糖价借新榨季减产预期节节走高，丝毫不理会原糖的“跌跌不休”，似乎旗帜鲜明地表明自己的牛市立场。尤其是自2014/2015榨季以来，先是糖厂大面积推迟开榨，之后大量糖厂提前收榨，加之又恰逢减产周期来临，种种现象使市场对本年度食糖减产深信不疑，现已点燃市场做多热情。但国际原糖低迷使市场对一枝独秀的国内糖市生出几分忧虑，短期对郑糖不宜过度乐观。

目前，全球食糖产量保持稳定。据ISO最新预估，全球2014/2015年度糖产量较2013/2014年度的1.710亿吨增加0.6%，至1.721亿吨。而增产国印度、巴基斯坦等已实施补贴政策鼓励出口，消化本国的过剩量，这无疑会加重全球糖市供给压力。虽然ISO预估低价能吸引消费，进而调低该年度全球过剩量，但这对糖价利多有限。全球食糖消费平稳和产量现有形势将继续压制国际糖价。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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