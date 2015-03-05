港报社评：少了港人治港高度自治，一国两制如何落实体现--明报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
2017年能否落实行政长官普选处于关键时刻，今年＂两会＂是观察中央对港政策风向标的平台。全国政协主席俞正声是今年首位谈及香港事务的中央领导人，他在全国政协工作报告回顾和部署对港工作部署时，表述对港方针政策， 仅提及＂一国两制＂方针和《基本法》，省去了＂港人治港、高度自治＂的提法；事态再一次引起中央是否改变对港政策的揣测。
＂一国两制＂与＂港人治港、高度自治＂，一直是香港事务的关键词。＂一国两制＂突显香港相对于内地的特殊性，可以实行不同的政治制度、经济制度、社会制度和司法制度； ＂港人治港、高度自治＂在当年邓小平主导制定对港政策时，是藉此确保香港的特殊地位和性质，不会因为回归之后而变化。这12个字蕴含的意义，触及港人对香港前途最核心的信心问题，大多数港人相信只要做到这12个字，香港就可以继续繁荣稳定。
＂一国两制、港人治港、高度自治＂在香港事务起了关键作用，历任领导人将之当＂念经＂一样来表述，并非这12个字有什么＂神力＂，而是它关乎＂一国两制＂成败极其重要的信心问题。
＂港人治港、高度自治＂从政府工作报告和全国政协报告＂消失＂，是在部分港人对中央政策出现抗争之后，令人担心是不是内地与香港失去互信、矛盾激化的结果。我们认为＂港人治港、高度自治＂的＂见得着＂与＂见不着＂都极其敏感，它们不应被视作斗争工具的筹码，无时无刻都应该是对港方针政策的核心内容，特别是中央更应显示泱泱大度，释出更多善意包容；只有这样，对港政策才会在正确的轨道上，不至走入歧途。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。