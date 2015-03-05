港报社评：少了港人治港高度自治，一国两制如何落实体现--明报3月5日

2017年能否落实行政长官普选处于关键时刻，今年＂两会＂是观察中央对港政策风向标的平台。全国政协主席俞正声是今年首位谈及香港事务的中央领导人，他在全国政协工作报告回顾和部署对港工作部署时，表述对港方针政策， 仅提及＂一国两制＂方针和《基本法》，省去了＂港人治港、高度自治＂的提法；事态再一次引起中央是否改变对港政策的揣测。

＂一国两制＂与＂港人治港、高度自治＂，一直是香港事务的关键词。＂一国两制＂突显香港相对于内地的特殊性，可以实行不同的政治制度、经济制度、社会制度和司法制度； ＂港人治港、高度自治＂在当年邓小平主导制定对港政策时，是藉此确保香港的特殊地位和性质，不会因为回归之后而变化。这12个字蕴含的意义，触及港人对香港前途最核心的信心问题，大多数港人相信只要做到这12个字，香港就可以继续繁荣稳定。

＂一国两制、港人治港、高度自治＂在香港事务起了关键作用，历任领导人将之当＂念经＂一样来表述，并非这12个字有什么＂神力＂，而是它关乎＂一国两制＂成败极其重要的信心问题。

＂港人治港、高度自治＂从政府工作报告和全国政协报告＂消失＂，是在部分港人对中央政策出现抗争之后，令人担心是不是内地与香港失去互信、矛盾激化的结果。我们认为＂港人治港、高度自治＂的＂见得着＂与＂见不着＂都极其敏感，它们不应被视作斗争工具的筹码，无时无刻都应该是对港方针政策的核心内容，特别是中央更应显示泱泱大度，释出更多善意包容；只有这样，对港政策才会在正确的轨道上，不至走入歧途。(A04)