港报社评：牢抓政改一线机会，莫忘经济发展--星岛日报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
中央坚持人大常委会就香港未来普选特首机制所作的＂八·三一＂决定，态度强硬，不会改变来换取立法会通过＂袋住先＂，泛民主派议员则企硬要否决政改方案，令港人两年后一人一票选出特首更难乐观。在这个困境中，各方须加倍努力玉成其事，泛民尤其应权衡长远利害，探寻柳暗花明之路。
全国人大法律委员会主任委员乔晓阳昨日表明，没有任何改动的空间。因此，如果泛民议员坚持要人大改变决定才肯支持政改方案，政制就极可能原地踏步。
人大常委会于去年8月31日在政改第二部曲中，决定为普选特首机制定出框架，＂出闸＂候选门槛远比泛民要求的为高，防止与中央对抗的人士出选，激发了令香港政治生态各走极端的占领运动。泛民至今未能摆脱激进分子的捆绑骑劫，令打算在六月提交立法会的政改议案能否得到2/3议员支持通过，更添难度。
泛民议员若坚持阻挠政改过关，将要承受流失民意支持的代价，因为倾向接受不完美方案的市民，其中包括一批本来支持泛民的中间温和市民，加起来比坚持否决者为多，否决方案的结果是两面不讨好，既争取不到占领运动中冒起的新一代选民，又令希望政制走前一步的温和选民失望。不少中间人士，包括泛民内部一些理智思考的人士的想法，是即使在人大决定的框架下实施特首普选，泛民的政治影响力都会增加，否则难有出路。
内地经济增速虽然放缓，增幅仍然高于全球平均，各国都在借中国之力来改善本身经济。香港更应掌握机遇，避免纠缠于政治分歧，而让两地合作共赢的机会擦身而过。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。