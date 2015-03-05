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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:22 BJT

港报社评：牢抓政改一线机会，莫忘经济发展--星岛日报3月5日

中央坚持人大常委会就香港未来普选特首机制所作的＂八·三一＂决定，态度强硬，不会改变来换取立法会通过＂袋住先＂，泛民主派议员则企硬要否决政改方案，令港人两年后一人一票选出特首更难乐观。在这个困境中，各方须加倍努力玉成其事，泛民尤其应权衡长远利害，探寻柳暗花明之路。

全国人大法律委员会主任委员乔晓阳昨日表明，没有任何改动的空间。因此，如果泛民议员坚持要人大改变决定才肯支持政改方案，政制就极可能原地踏步。

人大常委会于去年8月31日在政改第二部曲中，决定为普选特首机制定出框架，＂出闸＂候选门槛远比泛民要求的为高，防止与中央对抗的人士出选，激发了令香港政治生态各走极端的占领运动。泛民至今未能摆脱激进分子的捆绑骑劫，令打算在六月提交立法会的政改议案能否得到2/3议员支持通过，更添难度。

泛民议员若坚持阻挠政改过关，将要承受流失民意支持的代价，因为倾向接受不完美方案的市民，其中包括一批本来支持泛民的中间温和市民，加起来比坚持否决者为多，否决方案的结果是两面不讨好，既争取不到占领运动中冒起的新一代选民，又令希望政制走前一步的温和选民失望。不少中间人士，包括泛民内部一些理智思考的人士的想法，是即使在人大决定的框架下实施特首普选，泛民的政治影响力都会增加，否则难有出路。

内地经济增速虽然放缓，增幅仍然高于全球平均，各国都在借中国之力来改善本身经济。香港更应掌握机遇，避免纠缠于政治分歧，而让两地合作共赢的机会擦身而过。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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