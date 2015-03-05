中财期货：沪胶走势短期上下两难，欲扩展上升空间则需基本面好转

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下内容节选自3月5日的《期货日报》：
进入2015年以来，沪胶逐渐走出底部区域，形成缓慢爬升的行情。羊年春节过后1505合约最高曾站上14,000元/吨关口，以去年12月10日创下的11,580元/吨低点算起，累计最高反弹幅度超过20%。这对未彻底摆脱熊市的橡胶而言，反弹幅度属于正常范围，但要想继续扩展上升空间，则必然需要来自基本面转好的配合，否则将依旧按照原有运动轨迹运行。
短期沪胶上行会受到下游消费以及价差的制约，而下行又受到来自产胶国政策的干预以及国内停割期造成的供应暂时短缺的支撑，上下两难。沪胶维持在12,500—14,500元/吨区间内运行比较符合当下的基本面状况，套保企业可背靠区间上沿及下沿制订相关交易策略，不宜追涨杀跌。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。