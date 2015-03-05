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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:21 BJT

中财期货：沪胶走势短期上下两难，欲扩展上升空间则需基本面好转

以下内容节选自3月5日的《期货日报》：

进入2015年以来，沪胶逐渐走出底部区域，形成缓慢爬升的行情。羊年春节过后1505合约最高曾站上14,000元/吨关口，以去年12月10日创下的11,580元/吨低点算起，累计最高反弹幅度超过20%。这对未彻底摆脱熊市的橡胶而言，反弹幅度属于正常范围，但要想继续扩展上升空间，则必然需要来自基本面转好的配合，否则将依旧按照原有运动轨迹运行。

短期沪胶上行会受到下游消费以及价差的制约，而下行又受到来自产胶国政策的干预以及国内停割期造成的供应暂时短缺的支撑，上下两难。沪胶维持在12,500—14,500元/吨区间内运行比较符合当下的基本面状况，套保企业可背靠区间上沿及下沿制订相关交易策略，不宜追涨杀跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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