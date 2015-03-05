港报社评：青年工作不能出棍棒，何不动之以爱--信报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
全国政协主席俞正声在今年《工作报告》高调提到＂青年工作＂，要求港澳委员透过多种方式加强与青少年沟通交流，原则上是对的，问题是所用的方法到底如何？若然使出错误方法，捉错了用神，一味强调从上而下灌输爱国爱港的民族意识，容不得青少年拥有独立思考的批判精神，年轻一族说不定会更加反叛，跟那些青年工作者背道而驰。
曾俊华在发表预算案之时特别提到，要解决社会上不同的问题，我们需要对话，而不是对立。他又说：＂至于香港的未来，就要靠我们今天的青年人，由他们带领香港走出明天的路。我期望他们继续为香港耕耘，乘凉之余亦不忘种树，让他们的下一代能够走更宽阔的路，实现更多理想，延续香港传奇。＂显然地，曾司长与年轻人沟通交流之道，看重的是互相尊重，并非唯我独尊的家长式训斥。
俞正声一方面高调提到青年工作，另一方面却没有如惯常一般谈及＂港人治港、高度自治＂，会不会意味着所谓的青年工作看重的是＂一国＂的宣示？会不会以高压政策来把港独思潮消灭于萌芽状态？倘若是这样的话，效果很可能跟梁振英警惕港大学生差不多，年轻人对于国家的认同感将会更加薄弱。须知道，香港人没有与生俱来的爱国意识，必须后天加以培养，而一个不断展现肌肉贲张的国家，缺乏甜言蜜语与动人魅力，很难让年轻人真心爱上。
年轻人渴求心中富有，青年工作也应从心出发，厉斥和棍棒徒惹反感，令鸿沟更阔，何不尝试谈心，以爱服众。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。