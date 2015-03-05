港报社评：青年工作不能出棍棒，何不动之以爱--信报3月5日

全国政协主席俞正声在今年《工作报告》高调提到＂青年工作＂，要求港澳委员透过多种方式加强与青少年沟通交流，原则上是对的，问题是所用的方法到底如何？若然使出错误方法，捉错了用神，一味强调从上而下灌输爱国爱港的民族意识，容不得青少年拥有独立思考的批判精神，年轻一族说不定会更加反叛，跟那些青年工作者背道而驰。

曾俊华在发表预算案之时特别提到，要解决社会上不同的问题，我们需要对话，而不是对立。他又说：＂至于香港的未来，就要靠我们今天的青年人，由他们带领香港走出明天的路。我期望他们继续为香港耕耘，乘凉之余亦不忘种树，让他们的下一代能够走更宽阔的路，实现更多理想，延续香港传奇。＂显然地，曾司长与年轻人沟通交流之道，看重的是互相尊重，并非唯我独尊的家长式训斥。

俞正声一方面高调提到青年工作，另一方面却没有如惯常一般谈及＂港人治港、高度自治＂，会不会意味着所谓的青年工作看重的是＂一国＂的宣示？会不会以高压政策来把港独思潮消灭于萌芽状态？倘若是这样的话，效果很可能跟梁振英警惕港大学生差不多，年轻人对于国家的认同感将会更加薄弱。须知道，香港人没有与生俱来的爱国意识，必须后天加以培养，而一个不断展现肌肉贲张的国家，缺乏甜言蜜语与动人魅力，很难让年轻人真心爱上。

年轻人渴求心中富有，青年工作也应从心出发，厉斥和棍棒徒惹反感，令鸿沟更阔，何不尝试谈心，以爱服众。(A02)