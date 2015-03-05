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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:32 BJT

中港个股：工行不良贷款有上升迹象，正采取措施积极防范--董事长

路透北京3月5日 - 全球市值最大银行--中国工商银行 董事长姜建清周四表示，该行不良贷款从去年情况看确有上升的迹象，现正采取一些措施积极防范，风险应该是可控的。

他在参加全国人大会议开幕式间隙接受记者采访时做出上述表示。

对于已经产生的不良贷款会采取何种方式处置，他表示，“各种处理方法都有，包括你说的（打包出售）。”

据银监会数据，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。（完）

参看中国两会相关报导，请点选 (发稿 候向明；审校 张喜良)
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