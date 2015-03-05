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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:21 BJT

港报社评：解自由行矛盾，港府莫忘治本--经济日报3月5日

昨有民调显示，首次有较多市民认为自由行对港弊多于利，民意逆转反映港府迟未作为，民怨终突破临界点。收紧自由行乃副作用甚大的权宜之举，港府更须速谋扩容等治本之策。

本土派继过去数周在屯门、沙田、元朗等地发起反内地客示威后，下一站拟转战荃湾，公众深忧再爆激烈冲突。昨有民调指近55%的受访港人不同意这些针对内地客的行动，反映普遍市民对本土派一再借故滋事反感。

但更值得关注的是，公众对自由行的观感确已出现明显逆转，由过去多数市民认为自由行对香港利多于弊，今年认为自由行对香港坏处更多的比例大升至36.3%，高于认为好处较多的32.8%。且近70%市民认为自由行应收紧，当中近90%更指香港经济纵受负面影响，仍赞成收紧。反映普遍市民对自由行的不满，已突破临界点。

虽然不少市民觉得自己在自由行政策中受惠有限，纵收紧亦不足惜。但不可否认的是，庞大的内地客确为香港旅游、零售等带来源源商机，创大量就业职位，低失业率的环境更带旺整体经济。若自由行收紧力度过大，令有关行业面临收缩、企业被迫精简人手，引发失业率反弹，加剧香港经济压力，届时港府势再成众矢之的，徒惹打烂市民饭碗之怨。

收紧自由行纵能纾一时民怨，港府莫只图头痛医头，更须大力推动香港扩容，缓减自由行对民生的干扰，如获主流民意支持的建边境购物城，应尽快上马，至于增建新景点、新酒店等亦莫再拖拉。如此才能在缓减港人与内地客矛盾的同时，保障市民以至香港长远利益。(A10)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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