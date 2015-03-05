港报社评：解自由行矛盾，港府莫忘治本--经济日报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
昨有民调显示，首次有较多市民认为自由行对港弊多于利，民意逆转反映港府迟未作为，民怨终突破临界点。收紧自由行乃副作用甚大的权宜之举，港府更须速谋扩容等治本之策。
本土派继过去数周在屯门、沙田、元朗等地发起反内地客示威后，下一站拟转战荃湾，公众深忧再爆激烈冲突。昨有民调指近55%的受访港人不同意这些针对内地客的行动，反映普遍市民对本土派一再借故滋事反感。
但更值得关注的是，公众对自由行的观感确已出现明显逆转，由过去多数市民认为自由行对香港利多于弊，今年认为自由行对香港坏处更多的比例大升至36.3%，高于认为好处较多的32.8%。且近70%市民认为自由行应收紧，当中近90%更指香港经济纵受负面影响，仍赞成收紧。反映普遍市民对自由行的不满，已突破临界点。
虽然不少市民觉得自己在自由行政策中受惠有限，纵收紧亦不足惜。但不可否认的是，庞大的内地客确为香港旅游、零售等带来源源商机，创大量就业职位，低失业率的环境更带旺整体经济。若自由行收紧力度过大，令有关行业面临收缩、企业被迫精简人手，引发失业率反弹，加剧香港经济压力，届时港府势再成众矢之的，徒惹打烂市民饭碗之怨。
收紧自由行纵能纾一时民怨，港府莫只图头痛医头，更须大力推动香港扩容，缓减自由行对民生的干扰，如获主流民意支持的建边境购物城，应尽快上马，至于增建新景点、新酒店等亦莫再拖拉。如此才能在缓减港人与内地客矛盾的同时，保障市民以至香港长远利益。(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。