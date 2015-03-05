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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:21 BJT

港报社评：加强监管港铁工程--文汇报3月5日

政府最新文件确认港铁沙中线将全线延迟通车，预计大围至红磡段及过海的红磡至金钟段，要延至2019及2021年才完工。另外，此前宣告延误的高铁香港段，进度仍未乐观，超支亦可能会逾65亿港元。

政府报告透露，沙中线全线延迟通车的原因，除了会展站加建必要的桩柱、湾仔填海工程及中环湾仔隧道工程的交接问题外，土瓜湾站遗迹的考古工作亦至少令工程滞后11个月，额外增加开支31亿港元。有关古迹保育方案至今仍悬而未决，如果再拖下去，估计每押后一个月便要增加2.5亿港元开支，延误代价将由全港纳税人埋单。因此，政府及港铁必须尽早决定保育方案。较可行的是采取将古井遗迹拆除再重置方案，既可让遗迹得以保育，也可减轻对工程进度及成本的影响，不失为一个双赢方案，政府应尽快作出抉择。

港铁工程接二连三出现延误，反映港铁在工程管理上出现大量失误，有必要进行全面检讨，切实改进流程管理及对相关人士问责。政府作为港铁最大股东，也有责任监管港铁，追究港铁失误的责任。同时，因应香港近年有大批基建工程及建屋计划上马，导致建造业人手吃紧，不但影响工程进度，更大幅拉高工程成本。政府应加快输入建造业工人的进度，在保障本地劳工合理权益的前提下，根据实际需要增加输入外劳，创造既照顾本地劳工利益，又促进社会发展的多赢局面。(A07)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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