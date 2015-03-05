港报社评：加强监管港铁工程--文汇报3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
政府最新文件确认港铁沙中线将全线延迟通车，预计大围至红磡段及过海的红磡至金钟段，要延至2019及2021年才完工。另外，此前宣告延误的高铁香港段，进度仍未乐观，超支亦可能会逾65亿港元。
政府报告透露，沙中线全线延迟通车的原因，除了会展站加建必要的桩柱、湾仔填海工程及中环湾仔隧道工程的交接问题外，土瓜湾站遗迹的考古工作亦至少令工程滞后11个月，额外增加开支31亿港元。有关古迹保育方案至今仍悬而未决，如果再拖下去，估计每押后一个月便要增加2.5亿港元开支，延误代价将由全港纳税人埋单。因此，政府及港铁必须尽早决定保育方案。较可行的是采取将古井遗迹拆除再重置方案，既可让遗迹得以保育，也可减轻对工程进度及成本的影响，不失为一个双赢方案，政府应尽快作出抉择。
港铁工程接二连三出现延误，反映港铁在工程管理上出现大量失误，有必要进行全面检讨，切实改进流程管理及对相关人士问责。政府作为港铁最大股东，也有责任监管港铁，追究港铁失误的责任。同时，因应香港近年有大批基建工程及建屋计划上马，导致建造业人手吃紧，不但影响工程进度，更大幅拉高工程成本。政府应加快输入建造业工人的进度，在保障本地劳工合理权益的前提下，根据实际需要增加输入外劳，创造既照顾本地劳工利益，又促进社会发展的多赢局面。(A07)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。