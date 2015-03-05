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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:26 BJT

****《港报快速浏览》--3月5日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------－
 《香港报摘》--信报                                                  
 《香港报摘》--经济日报                                              
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                      
 
 ----------------------------------社评---------------------------------
 港报社评：少了港人治港高度自治，一国两制如何落实体现--              
 明报                                                    
 港报社评：牢抓政改一线机会，莫忘经济发展--星岛日报                  
 港报社评：青年工作不能出棍棒，何不动之以爱--信报                    
 港报社评：解自由行矛盾，港府莫忘治本--经济日报                      
 港报社评：加强监管港铁工程--文汇报                                  
 
 ---------------------------------财经评论-------------------------------
 港报财经评论：环球央行齐玩大富翁--信报                              
 港报财经评论：大市难升，药股可炒--经济日报                          
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                              
 台湾报摘                                                              
    
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