日本经济：适宜的通胀率可能低于2%--央行审议委员木内登英

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透日本前桥市3月5日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示：
* 预期民间消费将保持强劲
* 中国经济成长动能减弱，其他新兴国家经济也不够强劲
* 日本出口可能逐步增加
* 对日本经济和物价前景的看法比央行预估中值更为紧缩
* 更为关注海外经济前景面临的下行风险
* 尽管产出缺口缩窄，日本物价涨幅可能继续保持温和
* 实现2%通胀目标的时间表应具有灵活性
* 若日本公债市场流动性下降过多，将加剧波动性并导致市场不稳
* 目前必须更加注意日本大规模资产购买可能损害维护财政纪律的机制
* 恢复日本财政健康，对未来平稳实现货币政策正常化至关重要
* 必须谨记日本目前适宜的通胀率可能低于2%
* 日本央行在某个阶段必须考虑，逐步开始将货币政策的重心从资产购买转移到其他工具上
* 日本央行目前继续买入日本公债在技术上可行，但必须注意当前购买速度是否可以持续(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。