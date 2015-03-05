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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 10:10 BJT

日本经济：适宜的通胀率可能低于2%--央行审议委员木内登英

路透日本前桥市3月5日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示：

* 预期民间消费将保持强劲

* 中国经济成长动能减弱，其他新兴国家经济也不够强劲

* 日本出口可能逐步增加

* 对日本经济和物价前景的看法比央行预估中值更为紧缩

* 更为关注海外经济前景面临的下行风险

* 尽管产出缺口缩窄，日本物价涨幅可能继续保持温和

* 实现2%通胀目标的时间表应具有灵活性

* 若日本公债市场流动性下降过多，将加剧波动性并导致市场不稳

* 目前必须更加注意日本大规模资产购买可能损害维护财政纪律的机制

* 恢复日本财政健康，对未来平稳实现货币政策正常化至关重要

* 必须谨记日本目前适宜的通胀率可能低于2%

* 日本央行在某个阶段必须考虑，逐步开始将货币政策的重心从资产购买转移到其他工具上

* 日本央行目前继续买入日本公债在技术上可行，但必须注意当前购买速度是否可以持续(完)
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