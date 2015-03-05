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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 10:12 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及一周低位，南美供应担忧缓解打压大豆期货

阿根廷农户将暂停谷物销售三天，以抗议出口配额及其它政府政策的
，市场对此淡然看待。
    
    根据美国能源资料协会(EIA)报告，上周乙醇产量触及10月以来低位
，但库存亦下滑，为玉米价格提供支撑。
    
    交易商消息来源表示，大宗商品基金净卖出7,000口芝加哥期货交易
所(CBOT)大豆期约；净卖出5,000口小麦期约，玉米期约买卖持平。
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           492.00    -4.00  -0.81%    -2.77%     513
.23   32
    CBOT玉米           388.25    -1.25  -0.32%    -0.70%     390
.83   46
    CBOT大豆           993.25    -0.75  -0.08%    -1.88%     991
.29   40
    CBOT稻米           $10.67   -$0.06  -0.56%    +0.38%     $10
.84   46
    美国原油           $51.62    $0.09  +0.17%    +2.18%     $49
.58   59
    汇率
    欧元/美元          $1.108   $0.000  +0.02%    -0.85%
    美元/澳元           0.782    0.001  +0.12%    +0.12%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/许娜/郑茵)
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