《全球主要央行动态》--3月5日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
以下所列为上周四下午至本周四上午(2月26日-3月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要 。
埃文斯称，美联储应该等到明年初再升息，否则可能损及努力刺激起来的经济复苏 。他还表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一 。
纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，升息过迟要比过早行动更为安全。他的表态支持了一份高端研究报告的结论，该报告认为只要假以时日，美国经济能够回升到美国人所习惯的强劲增长水平。这份报告由四位顶级美国经济学家撰写，于周五提交给在纽约的多位联储官员。报告认为，联储明智的做法应该是，维持利率在低点的时间长于原先计划，然后以更快速度收紧货币政策。杜德利在对这份报告提出意见时提到目前的低通胀问题，并警告不要急于收紧货币政策。
美联储副主席费舍尔对CNBC称预计在“今年某个时候”升息，量化宽松政策和前瞻性指引令失业率降低了1.25个百分点，通胀提升了0.5个百分点 。他称无计划在开始升息后沿着一条“既定路径”升息 。
美国联储主席叶伦抨击银行业的不合法与不道德行为，称华尔街的价值观最近几年是否有足够的改善令人质疑。叶伦提到，2007-2009年金融危机以来金融机构与美联储都有许多改善，但大型银行必须继续加强内部治理和风险控制，否则美联储将采取“迅速有力”的行动。
即将卸任的美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储会议并未花费太多时间讨论美元强势问题，并称美联储应开始升息，即使步伐缓慢。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应当改变政策声明，这将允许联储观察通胀率数据一直到春季，然后在夏季的某个时段升息。
美联储发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。褐皮书称，多数地区的薪资上调压力温和，而且主要限于熟练岗位。
**欧洲**
德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。
希腊央行总裁史托纳拉斯表示，如果政府不能履行与债权人达成的协议、公共财政恶化且改革停滞，则希腊脆弱的经济复苏今年将面临风险。
英国央行副总裁夏菲克表示，该行下一步货币政策行动可能是升息，因为大幅推低通胀率的各项因素基本上都是暂时性的。
乌克兰央行总裁表示，央行将把指标再融资利率从19.5%调高至30%，设法抑制急剧冲高的通胀，并阻止本币不断贬值。
瑞典央行总裁英韦斯表示，央行有一系列的能够刺激通胀的工具，包括进一步降息、购买债券和向银行贷款 。瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley表示，即便当前利率为-0.10%，仍有进一步下调空间 。
**中国**
春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。
中国央行副行长易纲表示，中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅不会为负，但工业生产者出厂价格指数(PPI)可能还会有一段时间持续的压力，是否再降息要看经济走势。
中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。
中国农历新年前后离岸人民币市场流动性趋紧，银行间隔夜拆借利率犹如“过山车”。为降低回购利率的波动，香港金管局宣布，调整人民币日间及隔夜回购利率的计算方法，以优化人民币流动资金安排。
**日本**
日本央行总裁黑田东彦表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。黑田东彦在日本众议院财务金融委员会发表讲话称，目前油价下滑正在拉低通胀，不过廉价的能源成本有益于经济活动，将有助于未来通胀加速。
日本央行审议委员宫尾龙藏表示，如果央行的时间框架以及评估形势所依据的经济指标过于具体，就可能丧失政策灵活性。
日本央行审议委员木内登英表示，适宜的通胀率可能低于2%，实现2%通胀目标的时间表应具有灵活性。
**澳洲**
澳洲央行维持指标利率在2.25%不变，令部分预计再次降息的人士感到意外，但央行为未来几次会议宽松政策敞开大门。
澳洲央行副总裁洛威称，事实证明低利率促进经济活动的效果不及以往，部分因国外的超宽松政策令澳元维持高位。洛威强调，货币政策对于支持经济活动仍起重要作用，这是澳洲央行2月降息至纪录低位2.25%的原因。
**加拿大**
加拿大央行维持指标利率在0.75%不变，和央行过去两周发出的暗示一致，且央行对市场和经济对1月意外降息的反应表示满意。
**其他央行**
印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.5%，这是今年第二次未在正式会议上降息，因通胀放缓，且央行先前曾称经济中一些部门“状态疲弱”。
印度央行总裁拉詹表示，央行将不会特意针对卢比汇率采取举措，只会按照现有政策规定在波动过度时干预 。此前据印度国内媒体报道，拉詹表示，因为通胀高企，央行不能通过降息来遏制外资的流入 。
巴西央行一如预期上调利率至12.75%，尽管经济大幅放缓，但央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制高通胀。央行货币政策委员会一致同意将指标Selic利率调高50个基点。这是该行连续第三次升息。
印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara表示，印尼央行暗示乐见印尼卢比下跌，因这使该国出口更有竞争力。
菲律宾央行总裁泰谭柯表示，当前货币政策立场仍适宜，短期内通胀可能仍可控，但央行将继续关注全球形势，包括油价走势是否出现严重逆转以及投资者信心变化。
(完)
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。