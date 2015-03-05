《全球主要央行动态》--3月5日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月26日-3月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，本月晚些时候美联储政策制定者开会时，他不一定会反对删除美联储在加息问题上保持“耐心”的承诺。埃文斯希望美联储等到2016年初再加息。埃文斯表示，只要美联储的政策沟通“传达了足够的限制条件”，则声明的确切措辞并不重要 。

埃文斯称，美联储应该等到明年初再升息，否则可能损及努力刺激起来的经济复苏 。他还表示，全球低通胀情况令人不解，其背后的原因不是完全清晰，并称全球低通胀可能是美国通胀保持在低位的原因之一 。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，升息过迟要比过早行动更为安全。他的表态支持了一份高端研究报告的结论，该报告认为只要假以时日，美国经济能够回升到美国人所习惯的强劲增长水平。这份报告由四位顶级美国经济学家撰写，于周五提交给在纽约的多位联储官员。报告认为，联储明智的做法应该是，维持利率在低点的时间长于原先计划，然后以更快速度收紧货币政策。杜德利在对这份报告提出意见时提到目前的低通胀问题，并警告不要急于收紧货币政策。

美联储副主席费舍尔对CNBC称预计在“今年某个时候”升息，量化宽松政策和前瞻性指引令失业率降低了1.25个百分点，通胀提升了0.5个百分点 。他称无计划在开始升息后沿着一条“既定路径”升息 。

美国联储主席叶伦抨击银行业的不合法与不道德行为，称华尔街的价值观最近几年是否有足够的改善令人质疑。叶伦提到，2007-2009年金融危机以来金融机构与美联储都有许多改善，但大型银行必须继续加强内部治理和风险控制，否则美联储将采取“迅速有力”的行动。

即将卸任的美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储会议并未花费太多时间讨论美元强势问题，并称美联储应开始升息，即使步伐缓慢。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储应当改变政策声明，这将允许联储观察通胀率数据一直到春季，然后在夏季的某个时段升息。

美联储发布的褐皮书指出，1月初至2月中多数地区和领域的经济活动继续扩张，多数地区的汽车销售和消费者支出增长。褐皮书称，多数地区的薪资上调压力温和，而且主要限于熟练岗位。

**欧洲**

德国央行主管银行业监管的官员Andreas Dombret表示，全球监管机构迫切需要修改相关规定，不再让银行认为对政府的贷款是无风险的。这是欧洲债务危机带来的一大教训。

希腊央行总裁史托纳拉斯表示，如果政府不能履行与债权人达成的协议、公共财政恶化且改革停滞，则希腊脆弱的经济复苏今年将面临风险。

英国央行副总裁夏菲克表示，该行下一步货币政策行动可能是升息，因为大幅推低通胀率的各项因素基本上都是暂时性的。

乌克兰央行总裁表示，央行将把指标再融资利率从19.5%调高至30%，设法抑制急剧冲高的通胀，并阻止本币不断贬值。

瑞典央行总裁英韦斯表示，央行有一系列的能够刺激通胀的工具，包括进一步降息、购买债券和向银行贷款 。瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley表示，即便当前利率为-0.10%，仍有进一步下调空间 。

**中国**

春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。时隔三个月货币政策再次发力，彰显中国经济下行和通缩风险上升压力下监管层稳增长的决心，不过效果如何仍须观察。

中国央行副行长易纲表示，中国的居民消费价格指数(CPI)涨幅不会为负，但工业生产者出厂价格指数(PPI)可能还会有一段时间持续的压力，是否再降息要看经济走势。

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露称，中国货币政策还将维持中性，以防止经济出现断崖式下跌，保持6-7%的平稳增长速度。

中国农历新年前后离岸人民币市场流动性趋紧，银行间隔夜拆借利率犹如“过山车”。为降低回购利率的波动，香港金管局宣布，调整人民币日间及隔夜回购利率的计算方法，以优化人民币流动资金安排。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦表示，他预计将在2015财年前后实现2%的通胀率目标，但具体时间可能受油价影响而有变。黑田东彦在日本众议院财务金融委员会发表讲话称，目前油价下滑正在拉低通胀，不过廉价的能源成本有益于经济活动，将有助于未来通胀加速。

日本央行审议委员宫尾龙藏表示，如果央行的时间框架以及评估形势所依据的经济指标过于具体，就可能丧失政策灵活性。

日本央行审议委员木内登英表示，适宜的通胀率可能低于2%，实现2%通胀目标的时间表应具有灵活性。

**澳洲**

澳洲央行维持指标利率在2.25%不变，令部分预计再次降息的人士感到意外，但央行为未来几次会议宽松政策敞开大门。

澳洲央行副总裁洛威称，事实证明低利率促进经济活动的效果不及以往，部分因国外的超宽松政策令澳元维持高位。洛威强调，货币政策对于支持经济活动仍起重要作用，这是澳洲央行2月降息至纪录低位2.25%的原因。

**加拿大**

加拿大央行维持指标利率在0.75%不变，和央行过去两周发出的暗示一致，且央行对市场和经济对1月意外降息的反应表示满意。

**其他央行**

印度央行将指标附买回利率下调25个基点至7.5%，这是今年第二次未在正式会议上降息，因通胀放缓，且央行先前曾称经济中一些部门“状态疲弱”。

印度央行总裁拉詹表示，央行将不会特意针对卢比汇率采取举措，只会按照现有政策规定在波动过度时干预 。此前据印度国内媒体报道，拉詹表示，因为通胀高企，央行不能通过降息来遏制外资的流入 。

巴西央行一如预期上调利率至12.75%，尽管经济大幅放缓，但央行仍以积极的步伐收紧货币政策，以控制高通胀。央行货币政策委员会一致同意将指标Selic利率调高50个基点。这是该行连续第三次升息。

印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara表示，印尼央行暗示乐见印尼卢比下跌，因这使该国出口更有竞争力。

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，当前货币政策立场仍适宜，短期内通胀可能仍可控，但央行将继续关注全球形势，包括油价走势是否出现严重逆转以及投资者信心变化。

(完)

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