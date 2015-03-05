版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:02 BJT

中国金融：健全央行利率调控框架，增强汇率双向浮动弹性--政府工作报告

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强称，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。

他周四在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告指出，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家、批准一家，不设限额。

他称，要稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资时点，适时启动“深港通”试点。

在证券方面，他指出，要加强多层次资本市场体系建设，适时股票发行注册制改革，发展服务中小企业的区域性股权市场，推进信贷资产证券化，扩大企业债券发行规模，发展金融衍生品市场。

保险方面，要推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。（完）

欲浏览更多两会稿件,请点选 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐