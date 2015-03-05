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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 11:11 BJT

新债招标：中国农发行一年增发债收益率3.6556%，三年3.83%--业内人士

路透上海3月5日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的三期固息债中，一年增发品种中标收益率3.6556%，三年新发品种中标利率为3.83%，七年增发债收益率4.0147%。

业内人士并透露，上述三期债对应投标倍数分别是2.79倍、2.28倍和2.82倍。

银行间债市固息政策性金融债(农发/口行)到期收益率曲线 显示，1/3/7年的最新收益率分别为3.7004%、3.7564%和3.9984%。

上述债券中，一年和七年品种为该行今年第三期和第四期的增发债，三年为新发债，具体发行条款如下：

三、四期增发债；六期新发债

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首场招标规模上限 各为80亿元

期限/计息方式 1/3/7年固息

招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)方式

缴款日 3月10日

起息日 1/7年：2月27日；3年：3月10日

发行期 3月6日-3月10日

上市日 1年：3月12日；3/7年：3月16日

基本承销额 无

承揽费 1/3年：0.05%；7年：0.15%

------------------------------------------------------------- (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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