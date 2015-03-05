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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:10 BJT

金属期市：伦铜持平，关注中国改革方案

中国国务院总理李克强在政府工作报告中称，2015年经济增长目标为7%左右。

中国国家发改委周四在报告中称，将继续促进清洁和可再生能源的利用，并处理长期存在的产能过剩问题。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业人数的增幅低于预期，并低于1月修正后的增幅，因某些行业的成长放缓。 (完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 许娜/龚芳)
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