中国经济：准确界定不同国企功能，加快电力、油气等体制改革--总理

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，要准确界定不同国有企业功能，分类推进改革，并加快电力、油气等体制改革。
他在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告并指出，加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。
同时，有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。
报告还强调，改革和健全企业经营者激励约束机制，加强国有资产监管，防止国有资产流失。
对于非公有制经济，要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，全面落实促进民营经济发展的政策措施，并继续推进科技、教育、文化、医药卫生、养老保险、事业单位、住房公积金等领域改革。（完）
浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F