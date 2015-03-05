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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:16 BJT

中国经济：准确界定不同国企功能，加快电力、油气等体制改革--总理

路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，要准确界定不同国有企业功能，分类推进改革，并加快电力、油气等体制改革。

他在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告并指出，加快国有资本投资公司、运营公司试点，打造市场化运作平台，提高国有资本运营效率。

同时，有序实施国有企业混合所有制改革，鼓励和规范投资项目引入非国有资本参股。

报告还强调，改革和健全企业经营者激励约束机制，加强国有资产监管，防止国有资产流失。

对于非公有制经济，要毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，全面落实促进民营经济发展的政策措施，并继续推进科技、教育、文化、医药卫生、养老保险、事业单位、住房公积金等领域改革。（完）

浏览中国两会相关报导，请点选 (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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