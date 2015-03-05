路透调查：低利率及便宜油价将掼压加元

* 加元兑美元一个月后料为1.25加元，六个月和一年后料为1.28 * 美加货币政策将是主要议题 * 加元亦受油价影响 路透渥太华3月4日 - 路透调查显示，受挫的加元在未来几个月将更 形黯淡，因加拿大和美国之间的央行政策走向分歧，让投资人鲜有买进加 元的理由。 油价下跌亦是主要原因，其对经济的影响也将益发明朗。 加拿大央行1月意外降息，使得加元挫跌逾9%，为2008年金融危机高 峰以来表现最差的月份。 尽管2月加元扳回一城，但可能为时不长。50位策略师的预估中值为 加元兑美元一个月后料为1.25加元或0.80美元，与加元周三交投水准差不 多。 分析师对加元中长期前景的看法益发悲观。六个月后加元料将走贬至 1.28加元，2月调查时为1.27加元。 3月调查是在加拿大央行利率决议宣布前进行的。 CIBC World Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，市场关注焦点将 缓慢但肯定会从美联储升息时间点，转向升息速度或轨道上。” “这将是牵动之后价格走向的要素，”Rai表示。他预估加元第二季 和第三季平均汇价接近1.30加元。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)