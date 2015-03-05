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市场报道 | 2015年 3月 5日 星期四 11:03 BJT

路透调查：低利率及便宜油价将掼压加元

* 加元兑美元一个月后料为1.25加元，六个月和一年后料为1.28
    * 美加货币政策将是主要议题
    * 加元亦受油价影响

    路透渥太华3月4日 - 路透调查显示，受挫的加元在未来几个月将更
形黯淡，因加拿大和美国之间的央行政策走向分歧，让投资人鲜有买进加
元的理由。
    
    油价下跌亦是主要原因，其对经济的影响也将益发明朗。
    
    加拿大央行1月意外降息，使得加元挫跌逾9%，为2008年金融危机高
峰以来表现最差的月份。
    
    尽管2月加元扳回一城，但可能为时不长。50位策略师的预估中值为
加元兑美元一个月后料为1.25加元或0.80美元，与加元周三交投水准差不
多。
    
    分析师对加元中长期前景的看法益发悲观。六个月后加元料将走贬至
1.28加元，2月调查时为1.27加元。
    
    3月调查是在加拿大央行利率决议宣布前进行的。
    
    CIBC World Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，市场关注焦点将
缓慢但肯定会从美联储升息时间点，转向升息速度或轨道上。”
    
    “这将是牵动之后价格走向的要素，”Rai表示。他预估加元第二季
和第三季平均汇价接近1.30加元。(完)
  
 (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
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