路透调查：低利率及便宜油价将掼压加元

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 加元兑美元一个月后料为1.25加元，六个月和一年后料为1.28 * 美加货币政策将是主要议题 * 加元亦受油价影响 路透渥太华3月4日 - 路透调查显示，受挫的加元在未来几个月将更 形黯淡，因加拿大和美国之间的央行政策走向分歧，让投资人鲜有买进加 元的理由。 油价下跌亦是主要原因，其对经济的影响也将益发明朗。 加拿大央行1月意外降息，使得加元挫跌逾9%，为2008年金融危机高 峰以来表现最差的月份。 尽管2月加元扳回一城，但可能为时不长。50位策略师的预估中值为 加元兑美元一个月后料为1.25加元或0.80美元，与加元周三交投水准差不 多。 分析师对加元中长期前景的看法益发悲观。六个月后加元料将走贬至 1.28加元，2月调查时为1.27加元。 3月调查是在加拿大央行利率决议宣布前进行的。 CIBC World Markets外汇策略主管Bipan Rai表示，市场关注焦点将 缓慢但肯定会从美联储升息时间点，转向升息速度或轨道上。” “这将是牵动之后价格走向的要素，”Rai表示。他预估加元第二季 和第三季平均汇价接近1.30加元。(完) (编译 戴素萍; 审校 李春喜)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。