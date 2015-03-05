《分析》中国节后流动性紧势未改，基础货币供应渠道生变再降准可期

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 节后央行逆回购减量，连续两周净回笼
* 流动性紧势未改，主因或是资金外流
* 外汇占款让出基础货币供应主渠道，再次降准可期
* 公开市场引导短期利率功能值得关注
作者 李宏薇
路透上海3月5日 - 春节过后，中国央行公开市场连续两周净回笼。与去年节后立即停止逆回购而资金面转宽相比，今年滚动进行的逆回购操作，也未明显缓和流动性紧势。业内人士认为，这应该与外汇占款增势下降有关，基础货币供应渠道发生变化，再次降准可期。
他们并称，中国货币政策已经进入一个放松通道，在降息、降准同时，未来公开市场、SLF(常备借贷便利)等常规操作也将继续配合。从操作规模上看，公开市场流动性调节功能趋弱，利用正/逆回购利率变化，引导市场利率走向作用值得关注。
央行本周共进行了两次逆回购操作，期限均为七天期。周二和周四规模分别为350亿元人民币和400亿元。据此计算，本周将净回笼资金1,450亿元。逆回购利率方面，周二跟随降息步伐下降10个基点(bp)至3.75%，周四则维持稳定。
三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳表示，“节后资金紧，可能和人民币贬值资金外流有关。我们认为(再次)降准的条件已经成熟。”
2014年四季度货币政策执行报告显示，去年央行货币政策工具(包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具)已取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。当年外汇占款供给基础货币仅约6,400亿元，同比少增2.1万亿元。
春节假期过后至今，银行间市场流动性持续紧张。七天期回购 最新加权报在4.70%附近，较节前水平仅降约10个bp。去年春节后同期，该利率已初现阶段性下行势头。
中信建投证券宏观分析师王洋也指出，从现有状况看，3月很有可能再次迎来降准。当然具体时间节奏上，还要看央行的尺度掌握。
近期央行政策放松动作频频，自去年11月降息后，今年2月降准，3月又再次降息。
中国总理李克强周四在政府工作报告中提出，2015年的广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。要加强和改善宏观审慎管理，灵活运用公开市场操作、利率、存款准备金率、再贷款等货币政策工具，保持货币信贷和社融平稳增长。
欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pac34w
**公开市场短期利率指引功能值得关注**
业内人士表示，降息主要引导长端利率下行，以实现降低社会融资成本目的。短端方面，在利率市场化不断推进背景下，公开市场正/逆回购利率的指引功能值得关注。
另外，降息后公开市场七天期逆回购利率仅下跌10个bp，明显低于本次25个bp的普降幅度，不排除未来仍有续降可能。
“现在公开市场(逆回购操作等)数量规模小，主要还是价格引导功能。(七天逆回购利率)还有降的空间。”王洋指出。
多位消息人士周三透露，央行近期发文下调地方分支机构常备借贷便利(SLF)利率，隔夜利率由去年的5%降为4.5%，七天利率则由7%降为5.5%；同时与去年相比，14天期限品种未现身，只保留隔夜和七天品种。
另外，因资金依旧紧张，今年公开市场逆回购未如去年节后立即暂停，而是继续滚动操作。在没有更多的流动性补充之前，逆回购可能还会持续一段时间。
2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。
除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
其他操作工具方面，央行今年1月共进行了1,800亿元短期流动性调节工具(SLO)操作，向市场投放流动性，较去年12月8,550亿元的规模大幅萎缩。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 （周二） --
（周四） --
逆回购 （周二） 350
（周四） 400
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 2,200
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净回笼 1,450(完) (审校 林高丽)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
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