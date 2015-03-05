香港个股：熔盛重工高至32亿港元集资计划或触礁，报道指投资者已被捕

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透香港3月5日 - 中国最大民营造船企业--中国熔盛重工 引入投资者筹资最多32.3亿港元的交易可能出现变数，公司称目前无法联络投资者王平，致使认购协议在本月底最后截止日期前能否完成存在疑问，公司并正就处理办法寻求法律意见。
《财新网》周三报道，内地龙柏宏易投资集团董事长王平稍早被北京警方刑拘，因涉嫌在投资东方家园时的资金使用存在问题。王平透过龙柏集团控制多个股权投资基金，其本人在内地十多家上市公司担任董事或副董事长等职务。
熔盛重工去年10月宣布，向王平全资持有并于英属处女群岛注册成立的宏易胜利投资有限公司，发行认股权证，并可按现金每股1.2港元或1.6港元（视乎行使时间）认购最多17亿股熔盛新股，筹资25.5亿或32.2亿港元。倘认购权获悉数行使，连同王平透过基金原本持有的熔盛0.61%股份，王平将持有熔盛经扩大后已发行股本约16.22%，成为继张志熔后熔盛的第二大股东。
熔盛重工的声明称，注意到王平已被北京警方拘留的报道，公司并无有关事件详情的资料，亦无法联络王平，致使认购人根据认购协议于3月31日的最后截止日期前履行其责任之能力存在疑问。
董事会决定，进行发行认股权证并不符合公司及股东最佳利益，公司将就原拟发行认股权证等议案的处理办法寻求法律意见。
熔盛重工股价周四显着下跌，最多曾挫8%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。