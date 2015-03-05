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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:19 BJT

台湾股市：盘中下跌，追随海外市场跌势

路透台北3月5日 - 台湾股市周四盘中下滑，追随海外市场的跌势，
但在台湾主要出口市场--美国公布经济数据前，交投谨慎。
    
    0154GMT，加权股价指数 下跌23.12点或0.2%，报9,598.61点
，周三收高0.2%。
    
    指标股指一直试图突破9,700点关口，上次收于该水准上方还是在200
7年10月。该指数2月底曾高见9,699点，此后回落。
    
    经济稳固增长应有助于提振股市，特别是自2月初以来，外资每日均
买超台股。
    
    本周稍早公布的1月外销订单和工业生产数据均表明，经济成长动能
依然稳固。1月工业生产增速创三个月最快。
    
    电子类指数 小跌0.1%，金融保险类指数 跌0.4%。(完)
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