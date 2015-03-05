台湾股市：盘中下跌，追随海外市场跌势

国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透台北3月5日 - 台湾股市周四盘中下滑，追随海外市场的跌势， 但在台湾主要出口市场--美国公布经济数据前，交投谨慎。 0154GMT，加权股价指数 下跌23.12点或0.2%，报9,598.61点 ，周三收高0.2%。 指标股指一直试图突破9,700点关口，上次收于该水准上方还是在200 7年10月。该指数2月底曾高见9,699点，此后回落。 经济稳固增长应有助于提振股市，特别是自2月初以来，外资每日均 买超台股。 本周稍早公布的1月外销订单和工业生产数据均表明，经济成长动能 依然稳固。1月工业生产增速创三个月最快。 电子类指数 小跌0.1%，金融保险类指数 跌0.4%。(完)
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
路透伦敦5月22日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)在周一的讲话中称，伊拉克已根据石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国去年底达成的减产协议完成了本国的减产份额，但仍准备满足未来的石油需求增长。
路透新加坡5月22日 - 柴油现货价差周一仍持稳，不过交易商还是在 密切关注南非的潜在需求。此前该国的一座炼油厂发生爆炸。 据急救中心ER 24称，南非炼厂爆炸，造成约11人受伤。这家炼厂归 石化集团Sasol和道达尔(Total)在当地的部门所有。 Sasol在0545GMT左右于其网站上证实，Natref炼厂发生爆炸，该炼厂 是同道达尔的合资企业。暂时联系不上道达尔置评。 交易商称，这可能会推动南非的柴油进口，但要视爆炸的严重程度而 定。 交易商称，印度石油公司正寻购两批38,000-40,000吨，含硫量为40p pm的柴油，船期为6月下半月。 交易商补充道，印度石油公司购买柴油，可能是因为检修的炼厂延迟 恢复生产的原因，尽管这尚未得到证实。 印度Essar Oil可能售出多达65,000吨含硫量500ppm的柴油，船期定 在6月，买家为BP，价格较中东报价每桶升水0.6-0.65美元，低于此前卖 给维多的每桶升水约0.65美元的售价。 日本炼厂F