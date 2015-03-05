台湾汇市：台币盘初偏贬，因美元强势与外资汇入力道转弱

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易偏贬。汇银人士表示，因强劲的美国民间就业数据带动美元走强，且外资汇入力道不若之前强劲。
他们指出，今日欧洲央行召开利率会议，市场观望是否有进一步宽松的举措。早盘除外资外，有出口商也趁美元反弹抛汇，美元在31.460-31.470即承压；进口商则采低接策略，31.400以下才有较高的承接意愿。
〞外资后续要不要再进来，要看欧洲央行有没有更大胆的动作。〞一位银行交易员说。
交易员表示，今日台股开盘表现偏弱，盘中也要观察指数变化以及下午公布的外资买卖超数据，将牵动台币强弱表现。
美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。美元指数 触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。
本地时间10:11，台湾加权股价指数 小跌0.15%，报9,607.65点。
市场人士预估，今日台币将在31.400-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.436-31.474；上交易日区间则在31.335-31.480。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自价平转小幅溢价。一个月远汇报价 暂在31.450/31.475左右，上日纽约盘收在31.437。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.400-31.500
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--《全球汇市》美国数据激励美元指数创新高，欧元跌破1.11美元 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。