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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:23 BJT

台湾汇市：台币盘初偏贬，因美元强势与外资汇入力道转弱

路透台北3月5日 - 台币兑美元 周四早盘实质交易偏贬。汇银人士表示，因强劲的美国民间就业数据带动美元走强，且外资汇入力道不若之前强劲。

他们指出，今日欧洲央行召开利率会议，市场观望是否有进一步宽松的举措。早盘除外资外，有出口商也趁美元反弹抛汇，美元在31.460-31.470即承压；进口商则采低接策略，31.400以下才有较高的承接意愿。

〞外资后续要不要再进来，要看欧洲央行有没有更大胆的动作。〞一位银行交易员说。

交易员表示，今日台股开盘表现偏弱，盘中也要观察指数变化以及下午公布的外资买卖超数据，将牵动台币强弱表现。

美元指数周三升至11年半新高，受助于强劲的美国民间就业数据。欧洲央行(ECB)即将启动量化宽松。美元指数 触及2003年9月以来的高位，尾盘涨0.6%至95.958。稍早涨至96.059。

本地时间10:11，台湾加权股价指数 小跌0.15%，报9,607.65点。

市场人士预估，今日台币将在31.400-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.436-31.474；上交易日区间则在31.335-31.480。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币自价平转小幅溢价。一个月远汇报价 暂在31.450/31.475左右，上日纽约盘收在31.437。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.400-31.500

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