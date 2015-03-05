《焦点》中国调降今年GDP增速目标至7%，淡化速度着力调结构

* 今年GDP增长目标调降至7%左右，CPI目标约3%

* 淡化经济增速着力于结构调整

* 财政赤字规模扩至1.62万亿，赤字率升至2.3%

* M2预期增12%左右低于上年，然实际执行可据需要略高

作者 沈燕/宿泱韫

路透北京3月5日 - 一如市场预期，中国将2015年国内生产总值(GDP)增长目标调降至7%左右；面对经济下行压力加大，政府意在淡化速度为结构调整争取时间和空间。而在通缩忧虑加深背景下，居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标仍高达3%左右，则昭显政府改善通缩预期之意。

更有力度的积极财政政策也体现在今年赤字规模和赤字率的双扩大；广义货币供应量(M2)增速目标12%虽略低于上年的13%，但实际执行中根据经济发展需要可以略高的政策表述，也为今年名稳健实偏松的货币政策预留了空间。

“应该说总体的目标确定与市场预期差别不大，尤其是GDP增幅调降比较符合现实，但赤字规模则有些保守，CPI和外贸增速目标估计都会远高于最终实现数。”中国国际经济交流中心研究员王军称。

中国周四公布的政府工作报告提出，2015年经济增长和通胀控制目标分别降为7%左右和3%左右，M2增速目标降为12%左右，进出口总额增长目标亦降至6%左右。

王军认为，7%的经济增速比较合适，这也是中国“十二五”（2011-2015年）规划确定的增长目标；但CPI的目标明显偏高，尤其目前通缩预期升温的背景下，确定偏高的物价涨幅也有改善预期之意。

这一观点也与中国国家信息中心高级经济师祁京梅看法一致，她说，“总体目标都在意料中，但CPI目标3%估计很难达到，因通缩可能性在加大。”

中国去年GDP增速目标是7.5%左右，实际7.4%；CPI涨幅控制目标3.5%左右，实际2%；进出口增速目标为7.5%左右，实际仅增长3.4%。

**淡化速度调结构**

面对“三期叠加”（经济处增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期）压力，中国调降GDP增速无疑是顺应现实的明智之举，尤其在新的经济增长点尚在培育，传统落后产能仍在加快淘汰，房地产又持续不振的大背景下。

“当前世界经济正处于深度调整中，复苏动力不足，地缘政治影响加重，不确定因素增多，推动增长，增加就业，调整结构成为国际社会共识。”中国总理李克强称，“我国经济下行压力还在加大，发展中深层次矛盾突现，今年面临的困难可能比去年还要大。”

这也道出中国为何既要稳定经济增长速度确保合理区间运行，同时又要确保居民就业和收入持续增加，并为调结构创造条件寻找艰难的平衡。

“虽然政府有意弱化经济增长速度，将增长目标调低，体现了前期中央经济工作会议的内容，但同时又不能完全忽略速度，中国显然也不希望增速降得太低。”祁京梅称。

她指出，从政策选择看，外贸政策在加力，稳外贸意图明显，包括完善出口退税机制，增量部分由中央财政全额负担，实施更积极的进口政策等；同时也更强调改革和继续简政放权，加大公共服务，把以往政府缺位的部分补上。

“总体的感觉是在经济增速不要掉太多的前提下，给市场主体更多的选择权。这也意味着未来五到十年中国都要承受结构调整带来的阵痛。”祁京梅称。

**稳健货币政策趋宽松方向明确**

去年年底的中央经济工作会议就提出积极财政政策更有力度，稳健货币政策更注重松紧适度。此次政府工作报告无疑是对此作了更加明确的解释。

其中扩大的赤字规模已在市场预料之中，无论是与公务员加薪方案一并出台的养老金并轨方案，还是力争全面完成“营改增”的背后，都意味着结构性减税，财政收入的减少。

吃紧的地方财力已难以支持稳定外贸的出口退税政策，也迫使出口退税全由中央扛下; 此外，今年政府将增加公共产品有效投资，并明确重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，同时今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8,000亿元，都表明财政收支矛盾将加剧。

中国国务院此前宣布，自今年起出口退税（包括出口货物退增值税和营业税改征增值税出口退税）全部由中央财政负担，地方2014年原负担的出口退税基数定额上解中央。增量部分由中央财政全额负担，让地方和企业吃上定心丸。

政府工作报告显示，今年全国财政预算赤字规模为1.62万亿元人民币，较上年的1.35万亿元增两成，中央和地方财政赤字规模都有所增加，赤字率(占GDP比例)2.3%左右，较去年提高0.2个百分点。

针对今年的赤字规模，王军就认为过于保守，因为今年政府面临的支出压力会比去年更大，不排除年中调整赤字规模的可能性。

兴业证券首席宏观分析师王涵也认为，赤字率比预期低，如果要推动资金脱虚向实，可能还得有别的配套政策；而松紧适度的稳健货币政策，还是偏向积极的。

分析人士指出，今年12%的M2增长目标虽低于去年的13%，且强调保持稳健货币政策，但实际执行可以略高的表述，以及去年11月以来三个月内中国央行两度降息，已为市场对稳健偏松的货币政策打开了充分的想象空间，继续降息降准等放水举措预期仍可能鱼贯而出。

政府工作报告提到，中国稳健的货币政策要松紧适度，灵活运用公开市场操作、利率、存准率、再贷款率等工具，保持货币信贷和社融规模平稳增长。

春节假期刚结束不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。此前央行已自2月5日起普降金融机构存款准备金率0.5个百分点。

“中国今年的经济不会比去年悲观，主要还是看结构，各界都已经接受了中国维持中低速增长的现实。”王军称。（完）