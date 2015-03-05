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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:28 BJT

台湾债市：指标公债殖利率窄幅游走，明日新券上场观望气氛浓

路透台北3月5日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周四在平盘附近游走，交易商指出，美债变化不大，盘初空头有些回补，殖利率在平盘附近小幅波动，未见明显方向。

交易员表示，由于美国周五即将公布非农就业数据，观望气氛偏浓，预料多方不会贸然进场；若美债偏空气氛无法扭转，预料台湾10年公债殖利率短期内将在偏高水位--1.62-1.64%间窄幅盘整。

〞明天有五年券的发行前交易，同时间有二期券在发行前交易，空头力道会大一点，〞一位小型票券商交易员说。

财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。周五(6日)将开始首日发行前交易。

周五美国将公布2月非农就业数据。市场预估2月将增加24.0万个就业岗位，上月为增加25.7万个。

美国公债价格周三大致持平。美国民间部门就业增幅弱于预期，而美国服务业扩张速度则强于预期，在周五非农就业报告公布前创造了不确定性。指标10年期公债 价格尾盘持平，收益率报2.12%，和周二尾盘持平

指标公债今日预估主要交投区间：

•10年公债104/05 ：1.62-1.64%

以下为最新相关报导连结：

--美国经济：2月民间就业人数增加，但增幅放缓

--美国经济：美联储褐皮书称经济继续扩张

--《综述》西班牙认为希腊新一轮纾困不可避免，德国和欧盟称时机未到 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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