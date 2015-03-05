台湾债市：指标公债殖利率窄幅游走，明日新券上场观望气氛浓

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透台北3月5日 - 台湾10年公债104/5期 发行前交易周四在平盘附近游走，交易商指出，美债变化不大，盘初空头有些回补，殖利率在平盘附近小幅波动，未见明显方向。
交易员表示，由于美国周五即将公布非农就业数据，观望气氛偏浓，预料多方不会贸然进场；若美债偏空气氛无法扭转，预料台湾10年公债殖利率短期内将在偏高水位--1.62-1.64%间窄幅盘整。
〞明天有五年券的发行前交易，同时间有二期券在发行前交易，空头力道会大一点，〞一位小型票券商交易员说。
财政部3月24日(周二)将标售104甲6期公债，目标金额350亿台币，天期为五年期。周五(6日)将开始首日发行前交易。
周五美国将公布2月非农就业数据。市场预估2月将增加24.0万个就业岗位，上月为增加25.7万个。
美国公债价格周三大致持平。美国民间部门就业增幅弱于预期，而美国服务业扩张速度则强于预期，在周五非农就业报告公布前创造了不确定性。指标10年期公债 价格尾盘持平，收益率报2.12%，和周二尾盘持平
指标公债今日预估主要交投区间：
•10年公债104/05 ：1.62-1.64%
以下为最新相关报导连结：
--美国经济：2月民间就业人数增加，但增幅放缓
--美国经济：美联储褐皮书称经济继续扩张
--《综述》西班牙认为希腊新一轮纾困不可避免，德国和欧盟称时机未到 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。