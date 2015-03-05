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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:49 BJT

背景资料：中国2015年经济发展目标简表

路透上海3月5日 - 中国十二届全国人大三次会议周四开幕，国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，今年中国国内生产总值（GDP）增长目标为7%左右，较上年的7.5%目标略有调低。

以下是根据2015年政府工作报告（草案）、国民经济和社会发展计划草案报告、中央和地方预算草案报告所整理的2015年中国经济发展目标：

经济指标　　　　　2015年目标　　 2014年目标　 2014年实际完成

GDP增速　　　　　　　 7% 7.5% 7.4%

CPI增速 3% 3.5% 2%

固定资产投资增速 15% 17.5% 15.3%

消费品零售总额增速 13% 14.5% 12.0%

进出口增速 6% 7.5% 3.4%

M2增速 12% 13% 12.2%

财政赤字 1.62万亿 1.35万亿 1.35万亿

赤字率 2.3% 2.1% 2.12%

外商直接投资 1,200亿美元 1,217亿美元 1,196亿美元

城镇登记失业率 4.5% 4.6% 4.09%

城镇新增就业人数 1,000万 1,000万 1,322万（完）

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