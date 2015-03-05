中国外贸：今年实施更积极的进口政策，拓宽外汇储备运用渠道--总理

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年实施更加积极的进口政策，扩大先进技术、关键设备、重要零部件等进口，并加快实施走出去战略，拓宽外汇储备运用渠道。
他在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告指出，今年要扩大跨境电子商务综合试点，增加服务外包示范城市数量，提高服务贸易比重。
并且要积极有效利用外资，修订外商投资产业指导目录，重点扩大服务业和一般制造业开放，把外商投资限制类条目缩减一半。全面推行普遍备案、有限核准的管理制度，大幅下放鼓励类项目核准权，积极探索准入前国民待遇加负面清单管理模式。
报告指出，加快实施走出去战略，鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，推动铁路、电力、通信、工程机械以及汽车、飞机、电子等中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。
实施以备案制为主的对外投资管理方式，扩大出口信用保险规模，对大型成套设备出口融资应保尽保。
报告还指出，要构建对外开放新格局，推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路合作建设，加快互联互通、大通关和国际物流大通道建设，构建中巴、孟中印缅等经济走廊。积极推动上海、广东、天津、福建自贸区建设，在全国推广成熟经验，形成各具特色的改革开放高地。
此外，要维护多边贸易体制，推动信息技术协定扩围，积极参与环境产品、政府采购等国际谈判，加快实施自贸区战略，尽早签署中韩、中澳自贸协定，加快中日韩自贸区谈判，推动与海合会、以色列等自贸区谈判，力争完成中国-东盟自贸区升级谈判和区域全面伙伴关系协定谈判，建设亚太自贸区，推进中美、中欧投资协定谈判。（完）
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。