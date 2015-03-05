路透调查：新兴市场货币仍将承压，受FED升息预期压制

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
* 巴西雷亚尔预计逼近1美元兑3雷亚尔
* 墨西哥比索、土耳其里拉和南非兰特皆遭下修
路透巴西利亚3月4日 - 周三公布的一项路透调查显示，新兴市场货币兑美元料将进一步贬值至10年低点，甚至纪录新低，因美国利率即将开始从近零水平调升。
全球绝大多数汇市策略师表示，对于美元将扩大已经延续八个月的涨势，感到“有信心”或“非常有信心”。目前美元的涨势已达金融危机以来最强程度，尽管美元指数 2月交投陷于狭幅波动。
“我们认为这样的盘整是上升趋势中的一个小停顿，而不是大幅修正的信号，”Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb表示。
受访的78位分析师中，仅有15人表示对美元续涨“没信心”；美元走强则被视为新兴市场货币贬值的主因之一。
有53位受访者表示，对美元将持续走扬“有信心”；有10位表示“非常有信心”。
因此，巴西雷亚尔 、南非兰特 和土耳其里拉 等新兴货币预估在调查中皆遭到下修。
“预期中的美联储升息举措，对美元是重大利多，”Intesa Sanpaolo汇市策略师Asmara Jamaleh表示，“美元净多仓应会进一步上扬，因为其他国家央行不会跟进。”
回答另一个额外问题的58名策略师中，有44位认为美元净多仓将随着美元上涨持续增加。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周的数据显示，投机客减持美元多仓的押注，但美元多仓仍连续九周达到至少400亿美元。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。