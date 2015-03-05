《香港重要政经日程》--3月5日-3月12日

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
================== 今日重要政经消息=================
3月5日（周四）
-- 港交所 公布全年业绩。
-- 鹰君 公布全年业绩。
-- 国泰君安 公布全年业绩。
-- 泓富产业信托 公布全年业绩。
--14:30 莱坊发布2015年财富报告记者会。
================== 近期重要政经消息=================
3月6日（周五）
-- 公布2月份外汇储备资产。
--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。
-- 东方海外 公布全年业绩。
-- SOHO中国 公布全年业绩。
-- 华润水泥 公布全年业绩。
-- 申银万国 公布全年业绩。
3月9日（周一）
-- 理文化工 公布全年业绩。
-- 理文造纸 公布全年业绩。
-- 利郎 公布全年业绩。
--11:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。
--11:00 中国南车 在中国举行股东特别大会。
3月10日（周二）
-- 361度 公布全年业绩。
-- 五矿资源 公布全年业绩。
-- 保诚 公布全年业绩。
-- 万科置业海外 公布全年业绩。
-- 物美商业 公布全年业绩。
3月11日（周三）
-- 神州租车 公布全年业绩。
-- 先进半导体 公布全年业绩。
-- 虎都 公布全年业绩。
-- 中国新城镇 公布全年业绩。
-- 海通国际 公布全年业绩。
-- 恒发洋蔘 公布全年业绩。
-- 希慎兴业 公布全年业绩。
-- 匹克体育 公布全年业绩。
-- 万达酒店 公布全年业绩。
-- 碧桂园 公布全年业绩。
--14:00 经纬纺机 在中国举行股东特别大会。
3月12日（周四）
-- 安德利果汁 公布全年业绩。
-- 中国淀粉 公布全年业绩。
-- 中铝国际 公布全年业绩。
-- 富贵鸟 公布全年业绩。
-- 彩虹电子 公布全年业绩。
-- 理文手袋 公布全年业绩。
-- 路劲基建 公布全年业绩。
-- 路讯通 公布全年业绩。
-- 台泥国际 公布全年业绩。
-- 惠理集团 公布全年业绩。
-- 惠记 公布全年业绩。
-- 特步国际 公布全年业绩。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。