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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:30 BJT

《香港重要政经日程》--3月5日-3月12日

================== 今日重要政经消息=================

3月5日（周四）

-- 港交所 公布全年业绩。

-- 鹰君 公布全年业绩。

-- 国泰君安 公布全年业绩。

-- 泓富产业信托 公布全年业绩。

--14:30 莱坊发布2015年财富报告记者会。

================== 近期重要政经消息=================

3月6日（周五）

-- 公布2月份外汇储备资产。

--09:00 湖南有色金属 股东特别大会。

-- 东方海外 公布全年业绩。

-- SOHO中国 公布全年业绩。

-- 华润水泥 公布全年业绩。

-- 申银万国 公布全年业绩。

3月9日（周一）

-- 理文化工 公布全年业绩。

-- 理文造纸 公布全年业绩。

-- 利郎 公布全年业绩。

--11:00 中国北车 在中国举行股东特别大会。

--11:00 中国南车 在中国举行股东特别大会。

3月10日（周二）

-- 361度 公布全年业绩。

-- 五矿资源 公布全年业绩。

-- 保诚 公布全年业绩。

-- 万科置业海外 公布全年业绩。

-- 物美商业 公布全年业绩。

3月11日（周三）

-- 神州租车 公布全年业绩。

-- 先进半导体 公布全年业绩。

-- 虎都 公布全年业绩。

-- 中国新城镇 公布全年业绩。

-- 海通国际 公布全年业绩。

-- 恒发洋蔘 公布全年业绩。

-- 希慎兴业 公布全年业绩。

-- 匹克体育 公布全年业绩。

-- 万达酒店 公布全年业绩。

-- 碧桂园 公布全年业绩。

--14:00 经纬纺机 在中国举行股东特别大会。

3月12日（周四）

-- 安德利果汁 公布全年业绩。

-- 中国淀粉 公布全年业绩。

-- 中铝国际 公布全年业绩。

-- 富贵鸟 公布全年业绩。

-- 彩虹电子 公布全年业绩。

-- 理文手袋 公布全年业绩。

-- 路劲基建 公布全年业绩。

-- 路讯通 公布全年业绩。

-- 台泥国际 公布全年业绩。

-- 惠理集团 公布全年业绩。

-- 惠记 公布全年业绩。

-- 特步国际 公布全年业绩。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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