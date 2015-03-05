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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:47 BJT

日本股市：小涨，日本央行买进ETF提振股市人气

但他们也表示，市场人气受到日本央行周二与周三每日购买352亿日
圆(2.94亿美元)指数股票型基金(ETF)支撑，这是三周以来的首度购买。
    
    “在市场早上疲弱不振之时，大家预期日本央行将以购买ETF的方式
，为市场提供支撑，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则
弘表示。
    
    医疗保健类股在隔夜美国市场表现优于大盘，提振部分日本制药股。
    
    与必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 共同研发抗癌药物
Opdivo的小野制药 大涨8%，此前美国医疗保健管理机关批准这款
治疗肺癌的药物。
    
    出口商类股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.4%；本田汽车<7267.
T>涨0.3%。
    
    东证股价指数(Topix) 上涨0.3%，至1,521.98点；JPX-日经 
400指数 上扬0.4%，报13,830.90点。(完)
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