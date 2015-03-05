日本股市：小涨，日本央行买进ETF提振股市人气

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
但他们也表示，市场人气受到日本央行周二与周三每日购买352亿日 圆(2.94亿美元)指数股票型基金(ETF)支撑，这是三周以来的首度购买。 “在市场早上疲弱不振之时，大家预期日本央行将以购买ETF的方式 ，为市场提供支撑，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则 弘表示。 医疗保健类股在隔夜美国市场表现优于大盘，提振部分日本制药股。 与必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 共同研发抗癌药物 Opdivo的小野制药 大涨8%，此前美国医疗保健管理机关批准这款 治疗肺癌的药物。 出口商类股涨跌互见，丰田汽车 下跌0.4%；本田汽车<7267. T>涨0.3%。 东证股价指数(Topix) 上涨0.3%，至1,521.98点；JPX-日经 400指数 上扬0.4%，报13,830.90点。(完)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。