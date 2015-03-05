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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 12:20 BJT

路透调查：欧元未来一年料将小跌，美元或续升

**美元持续看涨**

美元受到美国公债收益率(殖利率)上升的带动，美元指数周二触及2003年9月以来最高水准95.570。

根据目前的预估，到年底时美元指数将升至98.5，略低于2月调查预估的98.9。

78位分析师中有53人对美元今年将持续走扬“有信心”；有10人表示“非常有信心”；剩下的15人表示“没有信心”。

策略师预计美元兑新兴市场货币也将上涨。

但根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，汇市投机客已将美元多仓削减至逾两个月来最低。

过去的一个月左右，美元升势放缓，因为考虑到不确定美联储是会在6月前还是更晚加息，投资者缺少继续推高美元的理由。

“有关预期美联储在今年夏天加息的话题炒得有些过度了，我们估计12月前美联储将不会升息，因此美元在6月以前能找到的支撑有限。”荷兰合作银行的Foley说。

调查预估，英镑兑美元一个月后将接近周三交投水准1.53美元，六个月和12个月后料均为1.5美元；价位都略高于前次调查分别预估的1.50美元、1.48美元和1.49美元。

调查显示，英镑兑欧元未来一年料上涨；一个月后料报0.7320英镑，六个月和一年后料分别达到0.730和0.724英镑。上个月的调查结果分别为0.75、0.741和0.740英镑。

日圆兑美元 六个月后料将进一步跌至123.0日圆，一年后料为126.0日圆，仅略低于2月时的调查结果，但远低于周三119.7日圆的交易水平。(完) (编译 戴素萍/洪曦; 审校 李爽/陈宗琦)
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