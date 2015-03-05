路透调查：欧元未来一年料将小跌，美元或续升

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
**美元持续看涨**
美元受到美国公债收益率(殖利率)上升的带动，美元指数周二触及2003年9月以来最高水准95.570。
根据目前的预估，到年底时美元指数将升至98.5，略低于2月调查预估的98.9。
78位分析师中有53人对美元今年将持续走扬“有信心”；有10人表示“非常有信心”；剩下的15人表示“没有信心”。
策略师预计美元兑新兴市场货币也将上涨。
但根据商品期货交易委员会(CFTC)的数据，汇市投机客已将美元多仓削减至逾两个月来最低。
过去的一个月左右，美元升势放缓，因为考虑到不确定美联储是会在6月前还是更晚加息，投资者缺少继续推高美元的理由。
“有关预期美联储在今年夏天加息的话题炒得有些过度了，我们估计12月前美联储将不会升息，因此美元在6月以前能找到的支撑有限。”荷兰合作银行的Foley说。
调查预估，英镑兑美元一个月后将接近周三交投水准1.53美元，六个月和12个月后料均为1.5美元；价位都略高于前次调查分别预估的1.50美元、1.48美元和1.49美元。
调查显示，英镑兑欧元未来一年料上涨；一个月后料报0.7320英镑，六个月和一年后料分别达到0.730和0.724英镑。上个月的调查结果分别为0.75、0.741和0.740英镑。
日圆兑美元 六个月后料将进一步跌至123.0日圆，一年后料为126.0日圆，仅略低于2月时的调查结果，但远低于周三119.7日圆的交易水平。(完) (编译 戴素萍/洪曦; 审校 李爽/陈宗琦)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。