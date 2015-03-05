《热点透视》实体资产投资正夯，惟市场恐有低估风险之虞

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik 编译 张若琪

路透伦敦3月4日 - 投资人对房地产和基础建设等实体资产的兴趣正在高涨。在收益偏低的时代，不难理解这种渴求高收益的心态。但情况似已达到过度热衷的程度，以致有错估风险之虞。

贝莱德近来一份调查显示，每10名资深投资专家中，就有六名打算调高实体资产的配置。管理全球最大主权财富基金的挪威央行2月表示，应削减基金的固定收益投资组合，转投实体资产。德国安联 2月26日指出，将基于实体资产的融资中期目标调高三分之一，至1,100亿欧元。

实体资产提供的是低流动性资产的溢价，在债市收益如此贫乏的年代，这样的溢价相当诱人。瑞银财富管理研究预测，投资一组建物组合的收益报酬，可能产生较政府公债高250个基点左右。当前由于公债收益率低迷，这个溢价目前还更高出50个基点。

实体资产还有其他优势。它们通常不会紧盯金融市场而发生连锁反应。只要愿意让资金停泊锁住一阵子，房地产和基础建设等资产可以带来可预期且波动性不大的现金流。这很适合寿险和退休基金等长期投资者。因此，才会有像是加拿大一家公共退休基金和英国资产管理公司Hermes，联手收购英国政府所持欧洲之星高速铁路40%股份的近9亿美元交易。

但若是众家资产经理人也磨刀霍霍，挥军这块规模相对不大且无法很快变现的市场时，会是什么情况？这会很容易形成僧多粥少的问题，使优势转移至卖方。