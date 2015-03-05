《热点透视》实体资产投资正夯，惟市场恐有低估风险之虞

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 张若琪
路透伦敦3月4日 - 投资人对房地产和基础建设等实体资产的兴趣正在高涨。在收益偏低的时代，不难理解这种渴求高收益的心态。但情况似已达到过度热衷的程度，以致有错估风险之虞。
贝莱德近来一份调查显示，每10名资深投资专家中，就有六名打算调高实体资产的配置。管理全球最大主权财富基金的挪威央行2月表示，应削减基金的固定收益投资组合，转投实体资产。德国安联 2月26日指出，将基于实体资产的融资中期目标调高三分之一，至1,100亿欧元。
实体资产提供的是低流动性资产的溢价，在债市收益如此贫乏的年代，这样的溢价相当诱人。瑞银财富管理研究预测，投资一组建物组合的收益报酬，可能产生较政府公债高250个基点左右。当前由于公债收益率低迷，这个溢价目前还更高出50个基点。
实体资产还有其他优势。它们通常不会紧盯金融市场而发生连锁反应。只要愿意让资金停泊锁住一阵子，房地产和基础建设等资产可以带来可预期且波动性不大的现金流。这很适合寿险和退休基金等长期投资者。因此，才会有像是加拿大一家公共退休基金和英国资产管理公司Hermes，联手收购英国政府所持欧洲之星高速铁路40%股份的近9亿美元交易。
但若是众家资产经理人也磨刀霍霍，挥军这块规模相对不大且无法很快变现的市场时，会是什么情况？这会很容易形成僧多粥少的问题，使优势转移至卖方。
诚然，新兴市场和发达国家新增及升级基础建设的需要，将使一部分投资需求获得满足。然而，部分基建项目有政府参与，虽使得变数降低，但也衍生监管方面的风险。基建项目通常较复杂且偏重于技术。新手不容易掌握其中的定价运作和技术风险。但市场对这个领域的投资兴趣持续高涨，可能会导致低估了实体资产一些固有风险。(完) (译文审校 陈宗琦/蔡美珍)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。