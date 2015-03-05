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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:03 BJT

韩国股市：早盘持稳，受外资连续第九日买超提振

“在欧洲央行量化宽松举措，全球流动性增长的支持下，外资持续买
进，”大信证券分析师Lee Kyung-min表示，他还称也有人认为韩国企业
获利最差的时期可能已经结束。
    
    中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长
预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调。 
由于符合市场预期，投资人无视这项消息的影响。
    
    美国驻韩国大使李柏特(Mark Lippert)被一名韩国国家主义人士打脸
的消息，也未影响市场。(完)
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