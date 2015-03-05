中国经济：今年铁路投资和在建水利投资规模均超8,000亿元--总理

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强周四称，今年中国将增加公共产品的有效投资，铁路投资要保持在8,000亿元人民币以上，在建重大水利工程投资规模亦超8,000亿元。
李克强在全国人大上所作的政府工作报告指出，今年中央预算内投资增加到4,776亿元，但政府不唱“独角戏”，要更大激发民间投资获利，引导社会资本投向更多领域。
“确保完成“十二五”（2011-2015年）规划重点建设任务，启动实施一批新的重大工程项目，”总理称。
他并称，这些项目主要包括棚户区和危房改造、城市地下管网等民生项目，中西部铁路和公路、内河航道等重大交通项目，水利、高标准农田等农业项目，信息、电力，油气等重大网络项目，清洁能源及油气矿产资源保障项目以及节能环保和生态建设项目。
总理称，今年铁路新投产里程在8,000公里以上。今年重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目。
而棚改、铁路、水利等投资多箭齐发，重点向中西部地区倾斜，使巨大的内需得到更多释放。（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。