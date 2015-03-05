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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 11:23 BJT

印尼经济：央行官员称可接受2015年经常帐赤字与GDP之比达到3%

他补充表示，印尼以前的进口主要受燃料需求推动，但现在进口更多地集中在用于基建开发的资本商品上。

关于印尼卢布的疲势，他表示“我们注意到许多本地市场的交易中，是本地公司在用美元进行的，”而这种做法自2011年起就被禁止了。

周四，印尼卢比兑美元最多下跌了0.4%，至13,025，为1998年8月以来最低位。(完) (编译 李爽/白云; 审校 蔡美珍)
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