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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 10:59 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上涨，此前澳央行副总裁称汇价接近适当水准

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    * 澳元兑新西兰元从1.0300下方跳升至1.0355，因空头回补
    * 澳元兑美元触及0.7840，此前澳洲央行副总裁洛威称澳元接近适当
水准
    * 澳元兑美元在0.7850/60之间有卖单，阻力位在0.7900/20。(完)
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 (编译 戴素萍 审校 许娜)
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