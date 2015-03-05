日本个股：夏普料将再次要求纾困，银行希望公司大胆改革

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透东京3月5日 - 亏损连连的日本电子业者夏普 周四将与主要往来银行开会，希望能取得2012年以来的第二次大额纾困，尽管银行业者呼吁该公司进行更为激进的改革，但预料银行业者恐怕没有太多选择只能提供纾困。
熟知内情消息人士称，夏普社长高桥兴三将与瑞穗银行 及三菱东京UFJ银行 高层会面，希望能够讨论进一步融资并争取时间。
消息人士指出，夏普可能考虑退出太阳能面板及关闭工厂，但这对于往来银行而言可能还不够，银行业者希望夏普追随Panasonic 及索尼 的脚步，采取更为大胆的举措。
一名消息人士称，多家银行表示以债换股、也就是用夏普股票抵消其贷款，是任何新援助方案的合理选项。
日本媒体周二披露，新的纾困规模高达2,000亿日圆，但银行业者坚称没有讨论纾困金额，会在决定哪些措施是有助于夏普进行特定重整工作后，才会决定融资金额。
一名瑞穗银行的发言人表示，目前没有做出任何决定，夏普及银行团将在该公司公布中期业务计划之前开始协商；该计划预计于5月公布。
夏普及三菱东京UFJ银行的代表人士拒绝置评。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。