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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 11:08 BJT

离岸人民币：日本欧力士三年期宝岛债正以4.5%询价--消息

路透台北3月5日 - 两位消息人士周四表示，日本金融服务公司欧力士(Orix Corp.) 有意发行宝岛债，原以五年期、4.40-4.70%利率询价，但因市场反映未如预期，现将条件改成三年期、4.50%。

一消息人士指出，欧力士宝岛债已在市场询了一段时间，因近期有不少投资银行争着发行宝岛债，为提升吸引力，因此改变了年期与利率报价。

路透暂时未能联系到欧力士对此评论。(完)

台湾主要人民币债券发行一览请参阅 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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