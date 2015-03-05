券商观点：中国宏观更强调结构优化，消费与外贸目标或难实现--民生证券

路透北京3月5日 - 中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调。民生证券宏观团队对此解读认为，7%是经济增长的预期性目标，不是约束性目标，高一点低一点都可接受。未来宏观政策仍将维持相对宽松和积极的态势，不过方式上更加注重结构优化。

CPI目标仍定位于3%为价格改革尤其是能源价格改革打开空间；M2目标的实现不能光依靠“宽货币”，关键还是信用派生；PSL有望继续加码，解决基建投资“钱”从哪来的问题；反腐和经济下行趋势难以逆转，预计全年消费品零售增速为10.5%，仍难以达成政府工作目标；进出口增速6%，考虑到全球经济低迷，人民币实际有效汇率偏高，实现难度较大。

以下为报告要点摘录：

1、GDP目标7%，不过度“唯GDP化”，也不过“去GDP化”，强调经济结构优化。按照十八大提出的“2020年全面建成小康社会、实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标”，未来6年只要保持6.6%以上的GDP平均增速即可，7%是经济增长的预期性目标，不是约束性目标，高一点低一点都可接受，季度波动也很正常。但另一方面也不能过度“去GDP化”，经济建设仍是基础，发展是硬道理，未来宏观政策仍将维持相对宽松和积极的态势，不过方式上更加注重结构优化。经济虽有下行压力，但劳动力人口供给收缩，服务业吸纳新增就业能力显着增强，完成全年4.5%的失业目标难度不大。

2、CPI目标3%，能源价格改革有望推进。经济下行，大宗商品价格大幅回落，物价低迷，经济拥抱新常态摒弃“强刺激”，我们预计明年CPI实际增速可能只有1.5%左右。CPI目标仍定位于3%是为了价格改革尤其是能源价格改革打开空间，“水电油气”、环保收费、医药等领域的价格改革有望加快推进。

3、M2目标12%，预计财政积极，货币中性偏松。M2目标的实现不能光依靠“宽货币”，关键还是信用派生。但当前短期资金利率仍处高位，制约长端利率下行空间，不利于实体经济融资成本降低，再考虑到外汇占款缺口，预计降准、降息、定向宽松等宽松措施还将轮番上阵。在房地产投资低迷的背景下，积极财政是加大信用派生力度的主要抓手。

4、2015年固定资产投资增速15%，PSL继续加码，PPP成为重要抓手。在房地产和制造业投资增速10%的中性假设下，为实现目标基建投资需达到14万亿，较2014年增长29%。当前，财政收入增长放缓、土地财政难以为继，城投剥离地方政府融资职能，PPP将成为基建投资重要抓手。PSL有望继续加码，解决基建投资“钱”从哪来的问题。

5、赤字率目标2.3%，1.62万亿赤字，盘活存量财政资金，结构性减税是重点。从去年财政支出论调积极但实际不积极，赤字率为1.78%，低于目标2.1%。今年财政政策将保持积极，盘活财政存量资金是重点。具体操作上，很多资金趴在掌上没有指定用途，将部分存量资金均衡入库，用在民生和经济薄弱环节。完善结构性减税，扩大营改增试点。

6、消费品零售总额目标增速12%。反腐力度有增无减，经济下行后周期影响消费，去年消费增速为10.9%，未达成14.5%的目标增速。反腐和经济下行趋势难以逆转，预计全年消费品零售增速为10.5%，仍难以达成政府工作目标。从大趋势看，外部风险横行，内部房地产投资和地方政府基建投资引擎失速，消费责无旁贷要成为经济增长主要驱动力。消费能否有效拉动经济增长取决于三个因素：一是人民收入能高提高，主要指工资收入以及财产性收入（对于农民来说主要是出让土地收入）。二是边际消费意愿的提升，它会成倍的放大收入引致的消费。三是储蓄需要的减少，减少储蓄能使得出储蓄以外的更多收入转移到消费。后续政策会围绕着上述这几个因素展开，预计户籍改革、以人为核心的城镇化以及土地改革会加速推进，关注以信息、旅游、住房、绿色、教育文化体育六大领域消费的结构性机会。

7、进出口增速6%，考虑到全球经济低迷，人民币实际有效汇率偏高，实现难度较大。从出口来看，全球经济低迷，全球贸易总额裹足不前，各国加大货币宽松力度，以货币贬值换取更大的全球贸易份额。当前，人民币实际有效汇率偏高，叠加劳动力成本高企，出口增速预计6%左右。从进口来看，大宗商品价格大幅下行，国内总需求不强，进口将保持低位增长，预计进口增速为1%。预计2015年进出口贸易实际增速为4%。一带一路将成为贸易增长的重要抓手，可以通过“一带一路”寻找出口新天地，中国通过基建“走出去”， 拉动各国投资，成为新的增长点，带动外需。（完）