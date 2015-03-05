券商观点：中国宏观更强调结构优化，消费与外贸目标或难实现--民生证券

金砖国家：5月5日股汇市收盘纵览
路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
路透北京3月5日 - 中国周四公布的政府工作报告显示，今年国内生产总值（GDP）增长预期目标下调至7%左右，今年通胀、货币、外贸等预期目标也均下调。民生证券宏观团队对此解读认为，7%是经济增长的预期性目标，不是约束性目标，高一点低一点都可接受。未来宏观政策仍将维持相对宽松和积极的态势，不过方式上更加注重结构优化。
CPI目标仍定位于3%为价格改革尤其是能源价格改革打开空间；M2目标的实现不能光依靠“宽货币”，关键还是信用派生；PSL有望继续加码，解决基建投资“钱”从哪来的问题；反腐和经济下行趋势难以逆转，预计全年消费品零售增速为10.5%，仍难以达成政府工作目标；进出口增速6%，考虑到全球经济低迷，人民币实际有效汇率偏高，实现难度较大。
以下为报告要点摘录：
1、GDP目标7%，不过度“唯GDP化”，也不过“去GDP化”，强调经济结构优化。按照十八大提出的“2020年全面建成小康社会、实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番的目标”，未来6年只要保持6.6%以上的GDP平均增速即可，7%是经济增长的预期性目标，不是约束性目标，高一点低一点都可接受，季度波动也很正常。但另一方面也不能过度“去GDP化”，经济建设仍是基础，发展是硬道理，未来宏观政策仍将维持相对宽松和积极的态势，不过方式上更加注重结构优化。经济虽有下行压力，但劳动力人口供给收缩，服务业吸纳新增就业能力显着增强，完成全年4.5%的失业目标难度不大。
2、CPI目标3%，能源价格改革有望推进。经济下行，大宗商品价格大幅回落，物价低迷，经济拥抱新常态摒弃“强刺激”，我们预计明年CPI实际增速可能只有1.5%左右。CPI目标仍定位于3%是为了价格改革尤其是能源价格改革打开空间，“水电油气”、环保收费、医药等领域的价格改革有望加快推进。
3、M2目标12%，预计财政积极，货币中性偏松。M2目标的实现不能光依靠“宽货币”，关键还是信用派生。但当前短期资金利率仍处高位，制约长端利率下行空间，不利于实体经济融资成本降低，再考虑到外汇占款缺口，预计降准、降息、定向宽松等宽松措施还将轮番上阵。在房地产投资低迷的背景下，积极财政是加大信用派生力度的主要抓手。
4、2015年固定资产投资增速15%，PSL继续加码，PPP成为重要抓手。在房地产和制造业投资增速10%的中性假设下，为实现目标基建投资需达到14万亿，较2014年增长29%。当前，财政收入增长放缓、土地财政难以为继，城投剥离地方政府融资职能，PPP将成为基建投资重要抓手。PSL有望继续加码，解决基建投资“钱”从哪来的问题。
5、赤字率目标2.3%，1.62万亿赤字，盘活存量财政资金，结构性减税是重点。从去年财政支出论调积极但实际不积极，赤字率为1.78%，低于目标2.1%。今年财政政策将保持积极，盘活财政存量资金是重点。具体操作上，很多资金趴在掌上没有指定用途，将部分存量资金均衡入库，用在民生和经济薄弱环节。完善结构性减税，扩大营改增试点。
6、消费品零售总额目标增速12%。反腐力度有增无减，经济下行后周期影响消费，去年消费增速为10.9%，未达成14.5%的目标增速。反腐和经济下行趋势难以逆转，预计全年消费品零售增速为10.5%，仍难以达成政府工作目标。从大趋势看，外部风险横行，内部房地产投资和地方政府基建投资引擎失速，消费责无旁贷要成为经济增长主要驱动力。消费能否有效拉动经济增长取决于三个因素：一是人民收入能高提高，主要指工资收入以及财产性收入（对于农民来说主要是出让土地收入）。二是边际消费意愿的提升，它会成倍的放大收入引致的消费。三是储蓄需要的减少，减少储蓄能使得出储蓄以外的更多收入转移到消费。后续政策会围绕着上述这几个因素展开，预计户籍改革、以人为核心的城镇化以及土地改革会加速推进，关注以信息、旅游、住房、绿色、教育文化体育六大领域消费的结构性机会。
7、进出口增速6%，考虑到全球经济低迷，人民币实际有效汇率偏高，实现难度较大。从出口来看，全球经济低迷，全球贸易总额裹足不前，各国加大货币宽松力度，以货币贬值换取更大的全球贸易份额。当前，人民币实际有效汇率偏高，叠加劳动力成本高企，出口增速预计6%左右。从进口来看，大宗商品价格大幅下行，国内总需求不强，进口将保持低位增长，预计进口增速为1%。预计2015年进出口贸易实际增速为4%。一带一路将成为贸易增长的重要抓手，可以通过“一带一路”寻找出口新天地，中国通过基建“走出去”， 拉动各国投资，成为新的增长点，带动外需。（完）
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路透5月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月5日(周五)走势纵览。
(新增文末表格) * 欧元触及近六个月高位1.0999美元 * 4月美国就业岗位增长强劲反弹 * 交易商在法国大选前夕仍看多欧元 * 美元兑日圆保持小幅上涨 路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 美国劳工部公布，美国4月非农就业岗位急增21.1万个，好于预期的增加18.5万个。 3月非农就业岗位增幅从9.8万个下修至7.9万个，不过，劳动参与率仅从63%小降至62.9%。 分析师表示，交易员现预计，如果中间派候选人马克龙一如预期在周日法国总统选举中击败反欧盟的候选人勒庞，欧元将受到提振。 他们还表示，3月就业数据被下修，和劳动参与率下降，为交易商继续持有欧元提供了理由。在美国就业数据公布后，欧元触及1.0999美元，此为11月初以来最高水准，从1月初触及的14年低位1.0339美元反弹。 “大家都在期待马克龙当选总统，结束法国大选
路透横滨5月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周六称，通胀远低于2%的目标，凸显该行维持大规模刺激政策的重要性，该行因而面临巨大挑战。