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货币新闻 | 2015年 3月 5日 星期四 12:33 BJT

港股业绩：港交所去年净利同比增长13%，符合市场预期

路透香港3月5日 - 按市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所（港交所） 周四公布，去年度净利同比增长13%，符合市场预期。

公告显示，港交所于2014年1-12月净利为51.65亿港元，上年同期则为45.52亿港元；并符合汤森路透综合19名分析师预测中位值51.04亿港元。

这是自沪港通去年11月推出以来港交所首个业绩报告。公司称，2014年内来自沪港通的收入及其他收益总额约6,800万港元。

董事会建议派发末期股息每股2.15港元，全年派息3.98港元，同期每股盈利4.44港元。

该股早盘收升0.34%，报177.9港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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